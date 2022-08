Chi ha voglia di un po’ di retro gaming a basso prezzo può trovare pane per i suoi denti su Cafago grazie all’offerta che stiamo per mostrarvi. Si tratta della console M8 Wireless, una stick HDMI da collegare alla TV (e non solo) per avere accesso a migliaia di giochi delle console che hanno fatto la storia del gaming.

Un tuffo nel retro gaming grazie all’emulazione di questa stick

La console sotto forma di stick è compatta e viene venduta accompagnata da due joypad wireless che ricordano molto quelli delle vecchie console PlayStation. Supporta 40 giochi in formato simulatore e risulta compatibile con più di 10.000 titoli da caricare autonomamente, grazie al sistema operativo open source Linux RetroArch e all’emulazione MAME/FC/Game Boy/Game Boy Advance/Game Boy Color/MD/SFC/PS1/ATARI 2600 e ATARI 7800. La memoria flash a disposizione è da 128 MB, unita a 256 MB di RAM DDR3.

Il funzionamento è semplicissimo: basta collegare la console/stick alla porta HDMI della TV per avere accesso ai videogiochi caricati sulla stessa. Vista la sua compattezza, il dispositivo è facile da trasportare e da portare in giro, anche durante questo periodo di vacanze. Da segnalare pure la presenza del supporto a diverse lingue.

La piccola console portatile ha un prezzo di listino di 89,99 euro, ma potete acquistarla in offerta su Cafago al prezzo di 32,79 euro grazie allo sconto del 64%. La promozione è limitata nel tempo e nei pezzi disponibili. La spedizione è gratuita dalla Cina, con partenza generalmente entro 24 ore. Se siete interessati o volete anche solo dargli uno sguardo potete semplicemente seguire il link qui in basso. Siete pronti a fare un tuffo nel retro gaming, magari per fare una pausa dalla vostra PlayStation 5 o Xbox One X?

Acquista la console stick M8 Wireless in offerta su Cafago

Informazione Pubblicitaria