Nonostante tutti gli occhi dei cacciatori di rumor da una parte e degli appassionati dall’altra siano tutti (o quasi) per la famiglia iPhone 14, nei cantieri di Apple ci sono anche la serie Apple Watch 8 e i nuovi iPad. C’è grande attesa per la decima generazione di questi ultimi, che dovrebbero trovar posto nel keynote settembrino che la Casa di Cupertino terrebbe di qui a qualche settimana, in compagnia dei suddetti.

Nei giorni scorsi sono trapelate diverse informazioni in proposito, compresi i primi render CAD che hanno rivelato diversi aspetti del design, con uno schermo più grande ma con profilo più sottile rispetto al modello attualmente in commercio. Ma se questi ultimi si riferivano al modello economico, Apple dovrebbe presentare anche la nuova versione di iPad Pro, con chip Apple Silicon M2 e altre importanti novità.

A conferma dell’imminenza di questi prodotti c’è un post di un informatore che si dice certo che sia l’entry level che il Pro arriveranno a stretto giro ma in ritardo rispetto ai suddetti, probabilmente durante un secondo evento di Apple in programma a ottobre.

I nuovi iPad potrebbero arrivare in ritardo, a ottobre

Ottobre potrebbe essere dunque il mese di iPad, visto che già negli scorsi giorni si vociferava anche di un rinvio del rilascio della versione stabile di iPadOS 16. D’altronde anche una voce autorevole nel mondo di Apple come quella di Mark Gurman di Bloomberg ventilava un possibile sdoppiamento degli eventi con un primo keynote dedicato ad iPhone 14 e Apple Watch Series 8, quello settembrino, e un secondo focalizzato invece su iPad e Mac.

A parziale conferma di ciò arriva anche un informatore noto come yeux1122 (già noto in passato per aver condiviso alcune indiscrezioni su iPhone 14 e iPad Air) che sul blog coreano Naver ha dichiarato che l’iPad economico cui accennavamo verrà lanciato insieme a un nuovo iPad Pro a ottobre, dopo il consueto evento di settembre insomma.

Dunque, un ritardo che sorprende, il quale può essere in parte giustificato dai problemi legati alla visita di Nancy Pelosi a Taiwan, e di conseguenza al chipmaker TSMC, di cui si temono fra l’altro le ripercussioni del governo cinese. D’altronde lo stesso Ming-Chi Kuo, un noto informatore del settore, ha affermato di recente che ci sarebbero dei problemi legati all’elettricità che stanno colpendo gli stabilimenti di assemblaggio di iPad, problemi legati al razionamento dell’elettricità industriale della provincia sudoccidentale cinese del Sichuan.

Ad ogni modo, ne sapremo di più a stretto giro visto che il prossimo keynote di Apple è ormai dietro l’angolo.

