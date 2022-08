iPhone 14 e famiglia, ammettiamolo, si sono rubati praticamente tutta la scena dei rumor relativi ai prodotti di casa Cupertino. Ma al prossimo keynote settembrino, di cui fra l’altro c’è già una data (seppur presunta), quasi sicuramente ci saranno anche i nuovi Apple Watch Series 8. E se qualche settimana fa si vociferava di un netto cambio di design per la variante Pro, nuove voci di corridoio suggeriscono che, quantomeno la versione base della famiglia, non dovrebbe subire rivisitazioni estetiche, colori a parte. Ma scopriamo i dettagli emersi.

Le ultime su Apple Watch Series 8: dal design ai colori

Le informazioni arrivano da un recente post condiviso su Twitter da ShrimpApplePro, un noto informatore del settore che conferma alcune precedenti indiscrezioni che parlavano di una nuova generazione non particolarmente diversa dalla precedente, anzi proprio per niente a quanto pare.

Le informazioni condivise, che sottolineiamo sarebbero relative alla variante base di Apple Watch Series 8, riguardano in primo luogo l’assenza di cambiamenti estetici rispetto a Apple Watch Series 7. Lato colorazioni, non dovrebbe presentarsi nella tinta in titanio ma arrivare nei seguenti colori: mezzanotte, rosso, argento e galassia per la versione in alluminio, mentre in argento, grafite e oro per la variante in acciaio inossidabile. Niente colorazioni in titanio per Apple Watch Series 8 in versione base, secondo quanto emerso.

Dando per vera e completa la palette di colori disponibili, a quanto pare dovremmo salutare sia il verde che il blu, col ritorno della variante in argento. Mentre per quanto riguarda le dimensioni disponibili nessun cambiamento da segnalare, con le varianti da 41 e 45 mm previste.

Ultimo punto che il leaker tocca riguarda l’inizio della produzione di massa di Apple Watch Series 8, che a suo dire dovrebbe prendere le mosse a partire da fine agosto (quindi niente ritardi in vista, fortunatamente).

Questo è quanto per il momento, ma ribadiamo che si tratta di indiscrezioni e per di più relative alla variante di base di Apple Watch Series 8. Questo significa che resta ancora valida l’ipotesi di una versione rugged, più adatta alle attività outdoor, quell’Apple Watch Pro che Mark Gurman di Bloomberg pochi giorni fa anticipava dotato di un design diverso, più grande rispetto al modello standard, con materiali più pregiati e dotato di un sensore di temperatura corporea.

Comunque, per il momento mancano le conferme, che arriveranno nel giro di qualche settimana direttamente da Apple in occasione del classico keynote settembrino in cui i nuovi smartwatch, con tutta probabilità, faranno compagnia alla serie iPhone 14.

In copertina e all’interno del testo Apple Watch Series 7

Forse ti sei perso: Apple per la salute: iPhone e Apple Watch sono e saranno sempre più preziosi