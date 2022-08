Apple sta lavorando sul nuovo iPad di decima generazione che dovrebbe arrivare sugli scaffali dei negozi nei prossimi mesi. Oggi possiamo farci un’idea più chiara di come potrebbe essere la gamma iPad 2022, grazie ai render trapelati per mano di un produttore di custodie.

Trapelano i primi render dell’iPad di decima generazione

MySmartPrice ha pubblicato dei render CAD esclusivi dell’iPad di nuova generazione che ha ottenuto da un produttore di custodie.

Le immagini rivelano che la serie iPad 2022 avrebbe un aspetto simile a quello della gamma precedente con la fotocamera nella parte superiore e il Touch ID nella parte inferiore.

Le immagini evidenziano anche delle cornici spesse e asimmetriche, mentre sul retro si può notare un’isola che include ancora una singola fotocamera, ma questa volta abbinata a un flash LED.

Previous Next Fullscreen

Nella parte superiore sono visibili due altoparlanti e il pulsante di accensione, mentre sul lato inferiore sono presenti altri due altoparlanti e una porta che sembra essere USB Type-C e non più lightning come nelle generazioni precedenti. In alto lungo il lato destro sono visibili i pulsanti del volume.

L’iPad di nuova generazione dovrebbe sfoggiare un display più grande rispetto al predecessore e misurare 248,62 x 179,50 x 6,98 mm, quindi sarebbe più largo e più sottile del modello attuale.

In base ai rumor il nuovo Apple iPad dovrebbe utilizzare il chip Apple A14, supportare anche la rete 5G e offrire un display Retina da 10,5 pollici o 10,9 pollici, oltre a iOS 16 preinstallato.

In copertina: iPad Pro M1