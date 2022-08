Nella parte finale del 2022 Apple dovrebbe lanciare un nuovo iPad Pro, tablet che dovrebbe portare con sé alcuni importanti miglioramenti rispetto alla precedente generazione, a partire dal processore Apple M2.

Stando alle ultime indiscrezioni, tra le novità di tale dispositivo vi dovrebbero essere anche dei nuovi “connettori a 4 pin sui bordi laterali superiore e inferiore”, sebbene al momento non sia chiaro per cosa potrebbero essere utilizzati.

Ricordiamo che l’attuale iPad Pro presenta un connettore a tre pin sulla parte posteriore, grazie al quale gli utenti hanno la possibilità di collegare il tablet ad alcuni accessori come Magic Keyboard.

Questo nuovo presunto connettore a 4 pin potrebbe essere legato alle indiscrezioni degli ultimi mesi secondo cui il colosso di Cupertino avrebbe in progetto di includere il supporto a MagSafe.

Apple avrebbe importanti novità per iPad Pro

Stando a quanto viene riportato da Macotakara, delle fonti cinesi ritenute “affidabili” sostengono che i prossimi modelli di iPad Pro (da 12,9 pollici e da 11 pollici) presenteranno lo stesso design dell’attuale modello e la principale differenza sarà rappresentata dai due connettori a quattro pin che si troveranno sui bordi laterali superiore e inferiore.

Questi nuovi connettori potrebbero essere sfruttati per “aiutare ad alimentare le periferiche” che si collegano alla porta Thunderbolt/USB-C sull’iPad Pro mentre non è chiaro se tale componente andrà a sostituire lo Smart Connector, attualmente posizionato sulla parte posteriore dell’iPad Pro: in tale ultimo caso, la prossima generazione del tablet non sarebbe compatibile con gli attuali accessori Smart Keyboard e Magic Trackpad.

Purtroppo l’attuale carenza di informazioni precise non consente di fare previsioni su ciò che il colosso di Cupertino ha in progetto (per esempio, Apple potrebbe voler lanciare una serie nuova di accessori) e per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere le prossime indiscrezioni.

Per l’evento di lancio ufficiale del nuovo iPad Pro, invece, ci sarà da avere pazienza sino ad ottobre.