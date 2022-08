Il mese di agosto del 2022 si sta rivelando più ingolfato del previsto, accogliendo numerosi eventi di lancio di nuovi dispositivi da parte dei produttori più blasonati, come ad esempio Xiaomi che lancerà a brevissimo tutta una serie di nuovi dispositivi di fascia altissima, sia nel panorama degli smartphone pieghevoli e dei tablet Android, che nel panorama dei dispositivi indossabili.

Andiamo a scoprire le novità che il produttore cinese ha in serbo per noi per quanto concerne proprio gli indossabili, ovvero lo smartwatch Xiaomi Watch S1 Pro e le cuffie true wireless Xiaomi Buds 4 Pro.

Xiaomi presenterà i nuovi indossabili “Pro” il prossimo 11 agosto

Sembra che l’11 agosto Xiaomi andrà a presentare tanti nuovi dispositivi, andando a fare eco al grosso evento estivo Samsung Unpacked del 10 agosto con cui Samsung presenterà gli smartphone pieghevoli di nuova generazione, Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, i successori dei fortunati Galaxy Watch4, ovvero i Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro, e le nuove cuffie true wireless Galaxy Buds 2 Pro.

L’evento di Xiaomi, che si aprirà con il discorso annuale di Lei Jun, fondatore e presidente dell’azienda, potrebbe rivelarsi una risposta punto su punto nei confronti del colosso sudcoreano, dal momento che sul palcoscenico dovrebbero essere svelati il nuovo smartphone pieghevole di punta della casa, Xiaomi Mix Fold 2, il nuovo tablet Android Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 e i nuovi dispositivi indossabili di fascia alta, lo smartwatch Xiaomi Watch S1 Pro e le cuffie true wireless Xiaomi Buds 4 Pro.

La gamma Xiaomi Watch S1 sta per accogliere il modello Pro

La gamma di smartwatch Xiaomi Watch S1, composta finora dai modelli base e Active, potrebbe presto accogliere un nuovo modello di punta, mostrato in un teaser (condiviso più avanti) dallo stesso produttore cinese e che, manco a dirlo, verrà fregiato della dicitura Pro.

Xiaomi Watch S1 Pro non proporrà un design diverso rispetto ai suoi fratelli attualmente in commercio: punterà su una cassa circolare realizzata con materiali premium (acciaio inossidabile o, forse, titanio) e sposerà la filosofia di disposizione e dotazione dei pulsanti di Apple, sostituendo uno dei due pulsanti con quella che sembra essere una corona digitale in pieno stile Apple Watch; resta da capire se la finitura che suggerisce la rotazione sia messa lì a scopo estetico piuttosto che funzionale e che quindi non sia altro che un pulsante ridisegnato.

Per quanto concerne le specifiche, Xiaomi dovrebbe andare a confermare tutto quanto di buono introdotto sui Watch S1 e Watch S1 Active, andando magari ad aggiungere l’ECG e l’NFC. Rispetto ai fratelli, inoltre, il Watch S1 Pro sembra guadagnare cornici più ridotte attorno al display, più ampio, e dimagrire dal punto di vista dello spessore della cassa. Basandoci sui teaser, inoltre, lo smartwatch dovrebbe arrivare in tre diverse colorazioni.

Non è chiaro, al momento, ma lo scopriremo presto, se il produttore cinese abbia intenzione di vendere ufficialmente il prodotto su altri mercati all’infuori di quello di casa (ovvero la Cina): per quanto concerne i prezzi, l’asticella dovrebbe alzarsi rispetto a quella dei fratelli e superare agevolmente la soglia dei 300 euro.

Xiaomi Buds 4 Pro: cancellazione del rumore sì, attiva forse

Oltre ai sopracitati smartphone e tablet, e oltre al nuovo smartwatch Watch Pro S1, Xiaomi presenterà ufficialmente anche le nuove Buds 4 Pro, cuffie true wireless dal design profondamente rivisto rispetto alla generazione precedente e con una dotazione tecnica e tecnologica di livello superiore.

Di queste cuffie, grazie al portale specializzato SparrowNews, abbiamo anche lo spot promozionale ufficiale (destinato al mercato cinese) che ci svela a 360 gradi le potenzialità delle stesse.

Il design delle Xiaomi Buds 4 Pro è più arrotondato rispetto alla generazione precedente, con la parte che si impugna per l’inserimento nell’orecchio che appare lucida (molto visibile nella colorazione oro): tutte le parti, custodia di ricarica inclusa, sono realizzate nella medesima colorazione e con lo stesso trattamento lucido.

Le cuffie dovrebbero offrire un elevatissimo comfort in chiamata e in ascolto della musica grazie al supporto della cancellazione dinamica e intelligente del rumore a 48 dB, il livello di cancellazione del rumore più alto attualmente in circolazione, ma resta il dubbio, sollevato da alcune fonti, che possa effettivamente trattarsi di cancellazione attiva.

Le Xiaomi Buds 4 Pro dovrebbero fornire l’audio spaziale a 360 gradi per una esperienza di ascolto più immersiva e, inoltre, dovrebbero essere certificate IPX5. Per quanto concerne le colorazioni, queste dovrebbero essere due, Starbust Gold e Moonshadow Black.

Al pari dello smartwatch, non è chiaro se il produttore cinese abbia intenzione di commercializzare le cuffie al di fuori della Cina; mancano, infine, indicazioni circa il possibile prezzo.

