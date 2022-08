Quali sono le novità da vedere ad agosto 2022 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand ad agosto 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand ad agosto 2022

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Frammenti dal passato – Reminiscence

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di agosto 2022 con Frammenti dal passato – Reminiscence, film di fantascienza con Hugh Jackman e Rebecca Ferguson ambientato in un futuro distopico. Le acque hanno sommerso tutte le terre emerse e le città sono allagate, e la popolazione di Miami vive e lavora di notte. Tra questi ultimi c’è Nick Bannister, scienziato e investigatore privato che riesce a scavare nella memoria delle persone attraverso una specifica tecnologia, in modo da riportare a galla determinati ricordi e aiutarle a risolvere i problemi odierni. L’uomo si innamora subito di Mae, un’affascinante e misteriosa donna desiderosa di scandagliare il proprio passato: quando scompare nel nulla, Nick si mette a indagare e la sua ricerca lo porta a una incredibile cospirazione. Disponibile dal 1° agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Frammenti dal passato – Reminiscence.

Occhiali neri

Dario Argento torna alla regia con un nuovo horror con Ilenia Pastorelli, Andrea Zhang e Asia Argento: Occhiali neri. Roma: in un caldo giorno estivo, un’eclissi solare fa calare il buio sulla città, come una sorta di oscuro presagio. La escort di lusso Diana viene inseguita da un aggressore a bordo di un furgone, che si rivela essere un killer di prostitute, e nel tentativo di sfuggirgli ha un grave incidente che la fa rimanere cieca. Ora deve imparare a condurre una vita da non vedente, accompagnata dal cane lupo Nerea, da Rita e da un ragazzo cinese orfano, che diventano i suoi occhi. Il killer è però deciso a portare a termine quanto aveva iniziato e a Diana non resta che provare a fuggire grazie ai suoi aiutanti. Disponibile dal 5 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Occhiali neri.

Cry Macho – Ritorno a casa

Arriva tra le novità NOW e Sky On Demand di agosto 2022 anche l’ultimo film di e con Clint Eastwood, pezzo forte della collection a lui dedicata dalla piattaforma: Cry Macho – Ritorno a casa. Ambientato nel 1978, segue la storia di Miko, ex campione di rodeo e addestratore di cavalli che si ritrova in difficoltà economiche. Per guadagnare qualche soldo decide di accettare dal suo capo l’incarico di riportare a casa il giovane figlio dell’uomo, Rafa, per proteggerlo dalla madre messicana schiava dell’alcool. Sulla strada verso il ritorno in Texas, Miko e Rafa si conoscono meglio e diventano amici: si ritroveranno ad affrontare avventure e pericoli inaspettati in un viaggio di crescita e conoscenza, ma anche di redenzione. Disponibile dall’8 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Cry Macho – Ritorno a casa.

Il talento di Mr. C

Nicholas Cage ritorna sugli schermi insieme a Pedro Pascal con una commedia diretta da Tom Gormican, Il talento di Mr. C. In crisi creativa e sull’orlo della rovina finanziaria, la versione romanzata di Nicholas Cage deve accettare l’offerta di un milione di dollari per partecipare alla festa di compleanno di un pericoloso fan. Le cose prendono una brutta e folle piega quando l’uomo viene reclutato da un’agente della CIA (Tiffany Haddish) e costretto a dimostrarsi all’altezza della sua leggenda, incarnando i suoi personaggi cinematografici più iconici per salvare sé stesso e chi gli sta intorno. Dovrà ricoprire il ruolo della sua vita. Disponibile dal 15 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il talento di Mr. C.

La casa nella palude

Cambiamo genere con La casa nella palude (A House on the Bayou), film horror/thriller con Paul Schneider, Angela Sarafyan (Westworld) e Lia McHugh (Eternals). Nel tentativo di ricongiungersi e rimettere in piedi la propria relazione, Jessica e John Chambers cercano una fuga idilliaca in una remota casa della baia della Louisiana insieme alla figlia adolescente. Il weekend prende una svolta sinistra quando si presentano dei vicini sospettosamente amichevoli. I legami familiari verranno messi alla dura prova, facendo riaffiorare oscuri segreti. Disponibile dal 21 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La casa nella palude.

Uncharted

Una delle principali novità NOW e Sky di agosto 2022 è sicuramente Uncharted, film d’avventura diretto da Ruben Fleischer con Tom Holland e Mark Wahlberg tratto dalla celebre e omonima serie di videogiochi che ha debuttato su PlayStation. Racconta le avventure del cacciatore di tesori Nathan Drake, discendente del famoso Sir Francis Drake. Mentre è alla ricerca del fratello maggiore Sam, il giovane incontra Victor “Sully” Sullivan, con il quale stringe amicizia. Convinto che il fratello sia disperso in un posto remoto fuori dalle mappe, Drake si mette in viaggio insieme al suo nuovo mentore verso un’isola deserta dove si dice che sia custodito il mitico tesoro di Ferdinando Magellano, andato perduto 500 anni fa. Non saranno però gli unici alla ricerca della leggendaria fortuna. Disponibile dal 29 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Uncharted.

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand ad agosto 2022

La campionessa – 2 agosto 2022

– 2 agosto 2022 La signora delle rose – 3 agosto 2022

– 3 agosto 2022 Palma – Un amore di cane – 7 agosto 2022

– 7 agosto 2022 Zeros and Ones – 10 agosto 2022

– 10 agosto 2022 Joe Bell – 14 agosto 2022

– 14 agosto 2022 Piccolo corpo – 18 agosto 2022

– 18 agosto 2022 L’ultimo giorno sulla Terra – 21 agosto 2022

– 21 agosto 2022 Gli idoli delle donne – 22 agosto 2022

– 22 agosto 2022 Memory box – 23 agosto 2022

– 23 agosto 2022 Corsa contro il tempo – The Desperate Hour – 24 agosto 2022

– 24 agosto 2022 La Padrina – Parigi ha una nuova regina – 26 agosto 2022

– 26 agosto 2022 Vicky e il suo cucciolo – 27 agosto 2022

– 27 agosto 2022 Book of Love (original) – 28 agosto 2022

(original) – 28 agosto 2022 Beautiful Minds – 30 agosto 2022

Le Collection di questo mese sono dedicate ai film sui mostri (Monster dal 1° al 5 agosto 2022), a Clint Eastwood (dal 6 al 12 agosto 2022), ai Delitti del Barlume (dal 13 al 21 agosto 2022), a Mel Gibson (dal 22 al 25 agosto 2022) e ai film d’avventura (Adventure dal 26 agosto al 4 settembre 2022).

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Irma Vep – La vita imita l’arte (miniserie)

Una delle novità più attese dell’agosto di NOW e Sky On Demand è Irma Vep – La vita imita l’arte, miniserie targata HBO ideata da Olivier Assayas e basata sull’omonimo film del 1996. Mira Harberg (Alicia Vikander) è una star del cinema hollywoodiano disillusa dalla sua carriera e reduce da una rottura: si reca in Francia per interpretare il personaggio di Irma Vep in un remake televisivo della serie di film muti I Vampiri, ma si accorge ben presto che lei e il suo personaggio sono praticamente la stessa persona. Dovrà fare i conti con diverse complesse traiettorie sentimentali tra l’ex fidanzata Laurie, l’ex fidanzato Eamonn e non solo. Disponibile dal 3 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Irma Vep – La vita imita l’arte.

Progetto Lazarus (original)

In arrivo questo mese anche Progetto Lazarus, serie TV fantastica/thriller Sky Original sui loop temporali, ideata e scritta da Joe Barton. George (Paapa Essiedu) è l’ultima recluta del Progetto Lazarus, una squadra di agenti che regolarmente impediscono la fine del mondo azzerando e manipolando il tempo. Quando la donna che ama viene uccisa e i colleghi si rifiutano di sfruttare il potere in loro possesso per salvarla, l’uomo mette in atto un piano che rischia di distruggere l’intero pianeta. Disponibile dal 12 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Progetto Lazarus.

House of the Dragon

La novità probabilmente più attesa del momento è la nuova serie HBO House of the Dragon, spin-off e prequel de Il Trono di Spade anch’esso basato su un romanzo dello scrittore George R.R. Martin (Fuoco e sangue, che precede in ordine temporale gli eventi delle Cronache del ghiaccio e del fuoco). Ambientata 200 anni prima dei sanguinosi fatti raccontati nella serie principale, narra gli eventi che hanno portato alla rovinosa caduta e alla fine del dominio di Casa Targaryen, fino alla cosiddetta Danza dei Draghi, il conflitto scoppiato nei Sette Regni tra due rami della stessa casa. Troviamo Viserys I Targaryen (Paddy Considine), quinto re dei Sette Regni scelto da un consiglio di lord per succedere al nonno Jaehaerys I Targaryen, la primogenita Principessa Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), una cavalca draghi che si aspetta di diventare la prima regina, ma che viene messa in discussione dal fratellastro più giovane, Aegon I Targaryen (Tommy Glynn-Carney). In più c’è il Principe Daemon Targaryen (Matt Smith), fratello minore di Viserys e presunto erede al Trono di Spade, guerriero impareggiabile ed esperto cavalca draghi. La serie è disponibile in lingua originale a partire dal 22 agosto 2022, mentre la versione doppiata dalla settimana successiva (29 agosto). Qui potete vedere il trailer ufficiale di House of the Dragon.

Paradiso (original)

Arriva questo mese anche Paradiso, serie TV Sky Original tedesca basata sul romanzo Funeral for a Dog di Thomas Pletzinger. Ambientata tra le favelas brasiliane e la caotica New York, passando per il lago di Lugano e la ghiacciata Finlandia, ha come protagonista il giornalista Daniel Mandelkern, in visita per un’intervista presso la dimora del famoso romanziere Mark Svensson sul lago di Lugano. L’uomo rimarrà coinvolto dal misterioso passato dell’uomo e invischiato in un triangolo amoroso. Disponibile dal 23 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Paradiso (Funeral for a Dog) (v.o.).

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Detective Maria Kallio – 4 agosto 2022

– 4 agosto 2022 Nurses (stagione 2) – 8 agosto 2022

– 8 agosto 2022 Poquelin & De Beaumont – 19 agosto 2022

– 19 agosto 2022 Made for Love (stagione 2) – 28 agosto 2022

– 28 agosto 2022 Case e misteri – 31 agosto 2022

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand ad agosto 2022. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

