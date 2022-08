Oggi, 5 agosto 2022, è un giorno storico per Amazon, ma soprattutto per iRobot che, in seguito a un’acquisizione miliardaria diventa di proprietà di Casa Jeff Bezos. Ad annunciarlo è Amazon stessa che, in un comunicato stampa dedicato, fa notizia della firma di un accordo di fusione in base al quale iRobot verrà acquisito completamente in seguito a una transazione del valore di circa 1,7 miliardi di dollari.

Amazon e iRobot insieme: nei dettagli di un accordo miliardario

Nel corso di diversi anni il team di iRobot ha dimostrato la sua capacità di reinventare il modo in cui le persone fanno le pulizie con prodotti incredibilmente pratici e fantasiosi […] I clienti adorano i prodotti iRobot e sono entusiasta di lavorare con il team per inventare nuovi modi che rendano la vita dei clienti più facile e divertente.

Queste sono le parole che salutano l’acquisizione di iRobot da parte di Amazon, parole del vicepresidente senior di Amazon Devices Dave Limp, a cui risponde il presidente e amministratore delegato di iRobot Colin Angle: Amazon condivide la nostra passione per la creazione di innovazioni ben ponderate che consentano alle persone di fare di più a casa, e non riesco a pensare a un posto migliore per il nostro team per continuare la nostra missione.

Dunque, soddisfazione da entrambe le parti, come dimostra d’altronde la buona riuscita dell’accordo in questione, con quest’ultimo che, proprio per proseguire la missione del brand, rimarrà come CEO di iRobot anche al termine dell’acquisizione di Amazon, a riprova della continuazione di un progetto che, a quanto pare, non intende affatto essere stravolto.

A quasi un anno di distanza dalla presentazione di Astro, un robottino intelligente molto particolare, Amazon si fa quindi sempre più attenta alle esigenze casalinghe delle persone, continuando a puntare con forza nei confronti dei dispositivi smart home, un settore in netta crescita e che attira sempre più produttori.

Al momento, a parte le altre dichiarazioni che trovate nel comunicato stampa relativo, Amazon e iRobot non hanno condiviso maggiori informazioni al riguardo, ma ci aspettiamo presto ulteriori sviluppi nel settore dei robot aspirapolvere (qui i migliori) ed esperimenti anche fantasiosi da questa interessante collaborazione.

