Sono passati poco più di due mesi dalla presentazione di Amazfit T-Rex 2, lo sportwatch rugged della compagnia cinese, e con un aggiornamento OTA sono finalmente disponibili le funzioni di navigazione avanzata annunciate in occasione del lancio. L’aggiornamento arriva tramite la companion app ZEPP e richiede giusto qualche minuto per il download e per l’installazione sullo smartwatch.

Tante novità per Amazfit T-Rex 2

Il changelog è decisamente corposo, tanto che servono un paio di schermate per illustrare tutte le novità disponibili. Oltre a una serie di immancabili ottimizzazioni di alcuni algoritmi, volti a migliorare la precisione dei dati raccolti, e a ottimizzazioni che migliorano la stabilità del sistema, sono cinque le novità che caratterizzano questo aggiornamento.

Si parte con la possibilità di importare file di tipo GPX, TCX o KML, per avere la possibilità di avere i percorsi preferiti sempre sul proprio smartwatch e seguire le indicazioni di navigazione per essere sicuri di non sbagliare mai strada. Si tratta di una funzione solitamente disponibile solo sugli sportwatch più costosi, che sarà sicuramente apprezzata da chi pratica sport all’aria aperta.

Si prosegue con la possibilità di salvare la posizione locale sullo smartwatch per ritornarvi in un secondo momento ottenendo le opportune indicazioni. Una funzione comoda, ad esempio, per ricordare dove abbiamo parcheggiato l’auto, ma anche per fissare un punto di incontro con i compagni di escursione. La funzione è attivabile in qualsiasi attività all’aperto, mettendola in pausa e salvando la posizione dall’apposito menu nello smartwatch.

Molto comoda è la funzione Trackback, che permette di tornare alla posizione di partenza seguendo lo stesso percorso dell’andata. In questo modo sarà impossibile perdersi nei boschi o dopo aver seguito un sentiero senza uscita, ritornando senza problemi al punto iniziale. Anche questa funzione è accessibile direttamente dallo smartwatch mettendo in pausa una qualsiasi attività all’aperto.

Potete inoltre creare degli allenamenti personalizzati sull’app ZEPP e successivamente caricarli sullo smartwatch, per seguirli dal polso in maniera semplice ed efficace. Si chiude con la funzione che raggruppa automaticamente gli allenamenti di rafforzamento, che prevedono una fase di pausa tra una ripetuta e l’altra. In questo modo sarà possibile avere una unica attività che raggrupperà le operazioni effettuate in successione.

Per ottenere l’aggiornamento non dovete fare altro che aprire l’app ZEPP e verificare la presenza di un aggiornamento. Una volta scaricato potrete iniziare a sfruttare queste novità che rendono Amazfit T-Rex 2 uno degli smartwatch/sportwatch più interessanti del panorama attuale.