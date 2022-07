In occasione di un evento organizzato in India, Realme ha presentato diversi nuovi prodotti, incluso il tanto chiacchierato Realme Watch 3.

Stiamo parlando del nuovo smartwatch pensato dal produttore asiatico per conquistare una fetta del mercato di un settore che si sta rivelando piuttosto vivace negli ultimi mesi.

Le principali caratteristiche di Realme Watch 3

Dotato di un display da 1,8 pollici con risoluzione 240 x 286 pixel, gli angoli curvati e una luminosità massima di 500 nit, Realme Watch 3 può contare su oltre 100 watch face che possono essere applicate attraverso l’app Realme Link.

La parte posteriore dello smartwatch è realizzata in plastica mentre la cornice è in metallo, soluzione che garantisce al device un aspetto premium mentre il cinturino è in silicone e pesa appena 14 grammi. La scocca è a prova di acqua e di polvere e può vantare una certificazione IP68.

Ed ancora, Realme Watch 3 supporta oltre 110 modalità sportive (come camminata, corsa, cricket, calcio, basket, badminton, yoga, ciclismo, scalata, skate) e può essere usato per tenere sotto controllo il battito cardiaco, monitorare il livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e lo stress, avere promemoria per ricordarsi di bere acqua e monitorare la qualità del sonno.

Tra le altre caratteristiche del nuovo smartwatch di Realme vi sono il supporto alla connettività Bluetooth 5.3 (con la possibilità di effettuare chiamate attraverso lo smartphone, ciò grazie anche ad un apposito microfono e a un altoparlante integrati) e una batteria da 340 mAh che dovrebbe garantire fino a 7 giorni di autonomia (la ricarica dovrebbe completarsi in poco più di 2 ore).

Prezzo e disponibilità dello smartwatch

In India Realme Watch 3 sarà venduto a partire dal 2 agosto in due colorazioni (Grey e Black) al prezzo di 3.499 rupie (pari al cambio a circa 45 euro).

Al momento non vi sono informazioni su una sua possibile commercializzazione anche in Europa ma nel caso in cui dovesse arrivare probabilmente potrà essere acquistato anche su Amazon.