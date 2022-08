Oramai da alcuni mesi si susseguono delle indiscrezioni sul primo modello di auto elettrica di Jeep, veicolo che il colosso del mondo delle auto dovrebbe lanciare all’inizio del prossimo anno.

A fornirci nuovi dettagli su questa auto è stato il gruppo Stellantis, che nella documentazione relativa ai risultati dell’ultimo semestre ha incluso anche quella che può essere considerata la prima foto ufficiale dal vivo del veicolo, noto al momento con il nome di Jeep B-Suv (che probabilmente non sarà mantenuto per la sua commercializzazione).

Cosa sappiamo della prima auto elettrica di Jeep

Basta un rapido sguardo per notare alcune delle caratteristiche del design su cui il team di Jeep ha deciso di puntare per il primo veicolo completamente elettrico di questo popolare brand, come la doppia colorazione (nera per il tettuccio e la parte bassa e con una tonalità di giallo per la fascia centrale), la maniglia della portiera posteriore “mimetizzata” nella parte scura e un look che nel complesso è piuttosto “aggressivo”.

Così com’è già emerso, la prima Jeep completamente elettrica sarà realizzato sulla piattaforma CMP, ereditata da Stellantis dal gruppo PSA e già usata per modelli simili (come la Opel Mokka e la Peugeot 2008).

Al momento non è chiaro se di questa Jeep B-Suv verrà realizzata anche una versione con motori a benzina, che in tal caso dovrebbe divenire il modello entry level dell’azienda, andandosi a posizionare al di sotto della Renegade. Pare certo, invece, che le “gemelle” di Fiat e Alfa Romeo affiancheranno al modello completamente elettrico anche versioni “tradizionali” con motorizzazioni a benzina.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, la nuova Jeep elettrica sarà un modello fortemente orientato all’utilizzo urbano e dovrebbe caratterizzarsi per una buona autonomia.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare sul mercato ma probabilmente per saperne di più ci sarà da avere ancora un po’ di pazienza.