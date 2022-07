Jeep si prepara a fare il suo debutto nel settore della mobilità a zero emissioni con il lancio della prima Jeep elettrica al 100%. Il marchio americano, parte del gruppo Stellantis, è già da tempo un riferimento assoluto del mercato con la sua gamma di modelli Plug-in Hybrid tra cui spiccano le varianti 4xe di Compass e Renegade, prodotte in Italia, nello stabilimento di Melfi.

Il futuro di Jeep sarà però a zero emissioni e caratterizzato dall’arrivo di nuove auto elettriche. Nel corso dei prossimi mesi, infatti, il marchio americano presenterà la sua prima elettrica, un crossover compatto, protagonista in queste ore delle prime foto spia senza camuffamenti. Le immagini in questione, diffuse dal magazine britannico Autocar, ci confermano quello che sarà il design del nuovo modello, la prima Jeep elettrica ad arrivare sul mercato.

La prima Jeep elettrica si mostra nelle prime foto senza protezioni

In attesa del debutto ufficiale, in programma nel corso della seconda metà del 2022, la prima Jeep elettrica si mostra online con una serie di foto spia che la ritraggono senza camuffamenti di alcun tipo. Il modello di pre-produzione è oramai definitivo e le foto spia ci mostrano, probabilmente, un esemplare utilizzato da Jeep per realizzare alcuni materiali promozionali in vista del debutto. La vettura riprende il design della concept raffigurata nell’immagine in testa all’articolo. Il debutto sulle strade del nuovo modello è atteso per inizio 2023.

Potete dare un’occhiata a tutte le nuove foto spia della Jeep elettrica direttamente dalla galleria qui di sotto:

Un modello importantissimo per Stellantis

La prima Jeep elettrica è un modello importantissimo per il gruppo Stellantis. Si tratta, infatti, di uno dei primi esempi delle sinergie tra FCA e PSA (le due aziende che con la loro fusione hanno dato vita al gruppo Stellantis). Il crossover a zero emissioni di Jeep, infatti, sarà realizzato sulla piattaforma CMP, ereditata da Stellantis dal gruppo PSA e già utilizzata per modelli simili come la Opel Mokka e la Peugeot 2008.

Esattamente come i modelli citati, la nuova Jeep, il cui nome commerciale è ancora da scoprire, sarà realizzata anche in una variante con motori benzina che affiancherà la versione elettrica. Il modello sarà la nuova proposta entry level della gamma Jeep, posizionandosi al di sotto della Jeep Renegade che, attualmente, è la vettura più economica e compatta dell’offerta di veicoli di Jeep.

La nuova Jeep elettrica, in particolare, sarà un modello fortemente orientato all’utilizzo urbano e dotato di una buona autonomia. Il comparto tecnico sarà la stesso degli altri modelli che utilizzano la piattaforma CMP e, quindi, sia in termini di prestazioni che di percorrenza, la prima Jeep elettrica dovrebbe avere le carte in regola per ben figurare sul mercato europeo che sarà il mercato di riferimento del progetto.

Da notare, inoltre, che la Jeep elettrica sarà prodotta nello stabilimento di Tychy, in Polonia. Il sito produttivo, in precedenza di proprietà di FCA, è attualmente la sede di produzione della Fiat 500 benzina e della Lancia Ypsilon. Lo stabilimento, però, è al centro di un programma di riconversione che porterà alla realizzazione di almeno altri due modelli su base CMP.

Oltre al nuovo crossover Jeep, infatti, nel sito polacco di Stellantis sarà realizzato anche un modello analogo a marchio Fiat ed il nuovo entry level della gamma Alfa Romeo. Tutti e due i modelli dei brand italiani saranno disponibili sia in versione elettrica che in versione benzina. Maggiori dettagli sui nuovi progetti e, in particolare, sulla Jeep elettrica arriveranno nelle prossime settimane.