La piattaforma di cloud gaming di Google non ha mai raggiunto il successo, ma il colosso di Mountain View non sembra ancora intenzionato a gettare la spugna.

Per fare in modo che più persone si abbonino a Google Stadia, questa settimana l’azienda ha annunciato una serie di iniziative volte a incrementare la diffusione del servizio tra i videogiocatori. Presto avrà uno store pubblico che permetterà a chiunque di vedere cosa Stadia ha da offrire.

Google rilancia Stadia con giochi gratis e store accessibile senza account

Le novità comprendono da un lato una vetrina pubblica che permetterà a chiunque di visionare il catalogo dei giochi disponibili anche senza un account o senza effettuare l’accesso al servizio.

La nuova vetrina mostrerà le offerte degli editori, giochi gratuiti come Destiny 2 e Super Animal Royale e demo gratuite. In questo modo i giochi appariranno nei risultati della Ricerca Google come quelli di Steam e PlayStation.

Naturalmente Google ha messo in evidenza il pulsante “Prova Stadia” per invogliare gli utenti a effettuare una prova gratuita del servizio.

Come riportato da XDA, per rilanciare Stadia la società ha inoltre in mente di fare più leva sulla parola magica “gratis”, attraverso delle prove gratuite “Click to Play” che offrono la possibilità a chiunque di giocare immediatamente senza accedere o creare un account Google Stadia.

Dopo un periodo di test questa strategia ha evidenziato percentuali di clic migliorate del 35% rispetto ai tradizionali messaggi di acquisto e un maggiore coinvolgimento dei giocatori del 70% rispetto ai classici annunci.

Google non ha ancora annunciato una data per l’introduzione di queste novità, ma ha affermato che arriveranno nel corso delle prossime settimane.

Leggi anche: I giochi Windows in arrivo su Google Stadia? Lo scopriremo a giorni