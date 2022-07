La naturale evoluzione del social TikTok verso lo streaming musicale sembra essere già iniziata a maggio, quando è stata approvata la registrazione del marchio TikTok Music.

Secondo quanto riportato da Business Insider, la descrizione contenuta nella documentazione depositata presso l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) relativa al brand TikTok Music non lascia spazio a dubbi, poiché descrive un’app mobile che consentirebbe agli utenti di acquistare, riprodurre, condividere e scaricare musica.

D’altra parte il social ha da sempre un legame stretto con la musica ed è comune cercare su una piattaforma di streaming musicale un brano sentito su TikTok durante la visione di un video.

TikTok sembra pronto a sfidare direttamente Spotify, Apple Music, YouTube Music

Il brevetto spiega che l’app consentirebbe agli utenti di trasmettere audio e video in diretta, modificare e caricare foto come copertina delle playlist e commentare brani e album, quindi adotterebbe un approccio più social rispetto alle piattaforme concorrenti.

Byte Dance, la società proprietaria di TikTok, sembra quindi pronta a invadere l’industria dello streaming musicale e a far tremare realtà come Spotify, Apple Music e YouTube Music, nonché a sconvolgere gli equilibri dell’intera industria musicale.

Come noto non sempre i brevetti diventano realtà e spesso vengono depositati più che altro per blindare un marchio, ma questa volta sembra che l’obiettivo non sia solo questo.

Per il momento non sappiamo quando TikTok avrebbe intenzione di annunciare il suo servizio di streaming musicale.

