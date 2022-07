TikTok è senza dubbio una delle piattaforme social del momento, particolarmente amata dagli utenti più giovani e il suo successo ha raggiunto dimensioni planetarie.

Proprio per la sua natura di piattaforma che trascende i confini culturali, TikTok può contare su un’utenza estremamente variegata e aiutare le persone a connettersi tra loro e, soprattutto, a comprendersi, diventa di fondamentale importanza.

Ebbene, nelle scorse ore il team di TikTok ha annunciato l’introduzione di una novità che in qualche modo aiuterà gli utenti a fare cadere le barriere linguistiche: ci riferiamo in particolare ad un sistema di sottotitoli generati automaticamente, inizialmente disponibile solo per alcune lingue (italiano, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, mandarino, indonesiano, coreano e turco).

Su TikTok arriva una grande novità

Grazie al sistema dei sottotitoli generati automaticamente, gli utenti avranno la possibilità di attivare i sottotitoli per i video, in modo da rendere più accessibili i contenuti di intrattenimento.

Ma il team di TikTok ha studiato anche altre due soluzioni per rendere più semplice agli utenti la fruizione dei tanti contenuti che vengono pubblicati ogni giorno sulla piattaforma, come le traduzioni per le didascalie e le descrizioni dei video e la traduzione degli adesivi di testo inclusi nei video.

Questi tre semplici strumenti di traduzione nei progetti degli sviluppatori del popolare social network dovrebbero essere in grado di aiutare in modo determinante gli utenti a superare le barriere linguistiche, avvicinando le persone attraverso l’intrattenimento condiviso.

In pratica, grazie a queste tre novità i contenuti globali dovrebbero diventare molto più accessibili e ciò indipendentemente dalla lingua parlata o dalla parte del mondo in cui ci si trova.

Stando a quanto è stato reso noto dal team di TikTok, al momento questi tre nuovi strumenti sono ancora in una fase iniziale di implementazione e sono disponibili soltanto per alcuni video.

Ricordiamo che potete seguirci anche su TikTok seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: cosa significa parlare in corsivo, la nuova tendenza di TikTok