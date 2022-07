Dopo essere stata individuata nelle versioni beta di WhatsApp per Desktop e Android, la possibilità di reagire con le emoji agli aggiornamenti di stato ora è in sviluppo anche per la versione iOS di WhatsApp beta.

Le reazioni con emoji ai cambiamenti di stato sono in arrivo in WhatsApp per iOS

Il portale WABetaInfo ha scoperto che WhatsApp ha appena inviato un nuovo aggiornamento tramite il programma TestFlight beta, il quale introduce la possibilità di reagire agli aggiornamenti di stato selezionando una delle otto emoji disponibili.

Quando l’utente appone la reazione, questa viene immediatamente inviata alla chat sotto forma di risposta al messaggio.

La possibilità di reagire agli aggiornamenti di stato selezionando un’emoji è attualmente in sperimentazione e non sappiamo quando diventerà disponibile per i tester iscritti al programma TestFlight beta di WhatsApp Beta su iOS.

Recentemente WhatsApp Beta 22.16.0.70 per iOS ha svelato una novità in arrivo per i gruppi, inoltre ora è più pratico rispondere ai messaggi di WhatsApp sui computer Windows.

