Si deve riconoscere al team di sviluppatori di WhatsApp il merito di essere constantemente al lavoro per il miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e ciò sia attraverso la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti che con l’introduzione di nuove funzionalità.

L’obiettivo è garantire un’esperienza che sia sempre più ricca e piacevole e, stando all’enorme successo della piattaforma, fino a questo momento gli sviluppatori di WhatsApp possono ritenere di avere fatto centro.

Una nuova funzione arriva su WhatsApp Beta

Ebbene, tra le novità in arrivo vi è anche una comoda funzione per rispondere rapidamente ai messaggi, già disponibile per gli utenti che hanno installato l’ultima versione di WhatsApp Beta dal Microsoft Store.

In particolare, quando l’app è ridotta a icona e si riceve un messaggio, c’è qualcosa di nuovo nell’interfaccia delle notifiche, così come viene mostrato dal seguente screenshot:

In pratica, ora è possibile inserire una risposta al messaggio in arrivo direttamente nella visualizzazione delle notifiche, funzionalità che non è disponibile con la normale app WhatsApp Desktop (creata con il framework Electron), trattandosi di un’esclusiva dell’app UWP (Universal Windows Platform).

Al momento non vi sono informazioni su quando tale novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione.

Come provare le versioni beta del servizio di messaggistica

Se desiderate provare in anticipo le varie novità di WhatsApp Beta UWP, potete scaricare l’ultima versione disponibile dal Microsoft Store seguendo questo link.

Per quanto riguarda invece WhatsApp Desktop, potete aderire al relativo programma beta installando l’ultima versione disponibile, che può essere scaricata dai dispositivi basati su Windows (qui) e macOS (qui).

Chi invece desidera provare in anteprima le novità studiate per gli smartphone Android, può farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendosi al canale di beta testing (trovate la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link) o installando manualmente i file APK di una delle release beta, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).