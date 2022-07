Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 22.16.0.70.

Le novità della versione 22.16.0.70 di WhatsApp Beta per iOS

Nelle scorse settimane è emerso che il team di WhatsApp sta lavorando alla possibilità di lasciare i gruppi in modo silenzioso, ossia senza avvisare gli altri partecipanti, fatta eccezione per gli amministratori (che possono vedere chi ha abbandonato il gruppo). Ma tutti i membri del gruppo potranno comunque vedere chi lascia il gruppo utilizzando una funzione chiamata “partecipanti passati“:

Questa funzionalità è già stata svelata in una precedente versione di WhatsApp Beta per Android e, a quanto pare, il team di sviluppatori ha iniziato i lavori per implementarla anche nella versione dedicata ai dispositivi iOS.

Stando a quanto si apprende da tale screenshot, tutti i membri del gruppo potranno vedere chi ha lasciato il gruppo negli ultimi 60 giorni aprendo questa nuova sezione, che sarà disponibile proprio all’interno delle informazioni del gruppo. Pertanto, i “partecipanti passati” verranno rimosi dopo 60 giorni.

Questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo e al momento non vi sono informazioni su quando verrà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione.

Inoltre, con questo update dovrebbero essere state introdotte anche alcune correzioni relative al bug del download automatico delle note vocali.

La versione 22.16.0.70 di WhatsApp Beta per iOS è stata rilasciata per i tester iscritti al programma TestFlight beta ma nel giro di poco tempo le novità introdotte in tale release dovrebbero sbarcare anche sul canale stabile dell’app di messaggistica. Basta avere un po’ di pazienza.

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp