A due settimane di distanza dal rilascio delle prime beta pubbliche e a tre settimane di distanza dal lancio delle beta 3, Apple ha da pochi minuti avviato il rilascio, agli sviluppatori e per tutti i dispositivi compatibili, delle beta 4 dei vari iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16, watchOS 9 e macOS 13 Ventura.

Questo nuovo ciclo di versioni beta di tutti i propri sistemi operativi ci avvicinano sempre più alle versioni definitive, il cui lancio, come prassi, è previsto nel corso dell’autunno. Andiamo a scoprire tutte le novità introdotte da Apple all’interno delle versioni in anteprima dei propri sistemi operativi, mobili e non.

Apple: ecco le beta 4 di iOS/iPadOS/tvOS 16, macOS 13 e watchOS 9

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio delle nuove versioni in anteprima dedicate agli sviluppatori dei propri sistemi operativi, mobili e non: questi potranno installare, sui dispositivi compatibili, le nuove beta 4 di iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16, watchOS 9 e macOS 13 Ventura.

Dal momento che si tratta di versioni completamente nuove di tutti i sistemi operativi della casa, è chiaro che le novità introdotte durante tutto il percorso di avvicinamento al rilascio globale, a partire dalla beta 1, sono state parecchie: tuttavia, specie dopo il rilascio delle prime beta pubbliche, sembra che l’introduzione di ulteriori novità sia rallentata e, infatti, riscontriamo solo piccole novità non di fondamentale importanza ma che vale comunque la pena di trattare.

Novità della beta 4 di iOS 16 e iPadOS 16

La versione 16 dei sistemi operativi iOS e iPadOS arriva alla beta 4 che è ora disponibile al download per tutti gli sviluppatori in possesso di un iPhone o un iPad compatibili. La nuova build, contrassegnata dal codice 20A5328h, va ad apportare principalmente modifiche sotto al cofano, correggendo bug e risolvendo problemi della beta precedente.

La beta 4 di iOS 16, tuttavia, abilita l’utilizzo di tre nuove funzionalità relative all’app Messaggi, già annunciate in occasione della presentazione del sistema operativo, avvenuta nel corso della WWDC 2022:

Modifica di un messaggio inviato

Per 15 minuti dal momento dell’invio, un utente potrà modificare il testo di un messaggio.

Per 15 minuti dal momento dell’invio, un utente potrà modificare il testo di un messaggio. Annulla l’invio di un messaggio

Entro 15 minuti dal momento dell’invio, un utente potrà annullare l’invio di qualsiasi messaggio.

Entro 15 minuti dal momento dell’invio, un utente potrà annullare l’invio di qualsiasi messaggio. Contrassegnare messaggi e conversazioni come non letti

Un utente può decidere di leggere un messaggio ma contrassegnarlo come non letto, magari nel caso in cui non abbia il tempo di rispondere nell’immediato, così da non perderlo di vista.

Novità della beta 4 di tvOS 16

La nuova build di tvOS 16, rilasciata in veste di beta 4 agli sviluppatori, è contrassegnata dal codice 20J5344f e porta con sé alcune piccole novità su tutte le Apple TV compatibili:

Compatibilità con i controller della Nintendo Switch

Con la prossima versione di tvOS arriverà ufficialmente il supporto ai Joy-Con e al Pro Controller della Nintendo Switch; Apple afferma che, a partire da tvOS 16 , saranno supportati “molti controller di gioco aggiuntivi, Bluetooth e USB”.

Con la prossima versione di tvOS arriverà ufficialmente il supporto ai Joy-Con e al Pro Controller della Nintendo Switch; Apple afferma che, a partire da , saranno supportati “molti controller di gioco aggiuntivi, Bluetooth e USB”. Supporto all’HDR10+

Con tvOS 16, le Apple TV supporteranno la tecnologia ad ampia gamma dinamica.

Con tvOS 16, le Apple TV supporteranno la tecnologia ad ampia gamma dinamica. Anteprime video in Apple TV+

È una novità con cui il colosso di Cupertino vuole aiutare i propri clienti del servizio in abbonamento nella scelta del prossimo contenuto originale da guardare.

È una novità con cui il colosso di Cupertino vuole aiutare i propri clienti del servizio in abbonamento nella scelta del prossimo contenuto originale da guardare. Apple Fitness+

Sullo schermo, con tvOS 16, verranno richiamate le metriche relative all’intensità dell’allenamento (facile, moderata, difficile e all-out) per motivare gli utenti.

Non è invece chiaro, ancora una volta, cosa stia succedendo in ambito Homepod: sembra che il la versione 16 del software per i propri altoparlante intelligenti, sia disponibile unicamente per alcuni sviluppatori.

Novità della beta 4 di macOS 13 Ventura

La nuova build di macOS 13 Ventura è contrassegnata dal codice 22A5311f. Al momento, il sistema operativo dedicato ai computer mac non sembra ricevere novità con la beta 4: il lavoro di Apple per la prossima versione di macOS, probabilmente si sarà concentrato sull’ottimizzazione di tutte le nuove funzionalità già introdotte durante la prima fase del ciclo di sviluppo.

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le beta 4 dei nuovi sistemi operativi iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16 e macOS 13 Ventura sono disponibili unicamente agli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple. Coloro che già eseguono le beta 3 potranno aggiornare i propri dispositivi normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema. Unicamente per quanto concerne la beta 4 di tvOS 16, invece, gli sviluppatori dovranno scaricare la versione di test tramite Xcode.

Al momento non vi sono notizie circa l’eventuale arrivo di una nuova beta pubblica dei vari sistemi operativi.

