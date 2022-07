Oramai da tanti anni si susseguono le indiscrezioni su Apple Car, l’attesa prima auto del colosso di Cupertino che dovrebbe caratterizzarsi per un aspetto avveniristico.

Le aspettative degli appassionati di tecnologia e degli addetti ai lavori sono piuttosto elevate e, stando alle ultime notizie, ciò potrebbe essere giustificato dalle tante novità che Apple dovrebbe introdurre: pare, infatti, che il produttore statunitense abbia depositato e pubblicato un totale di 248 brevetti relativi alle automobili dal 2000.

Apple Car potrà vantare tante tecnologie innovative

Ciò è quanto emerge da una ricerca condotta da Nikkei e dall’azienda di analisi giapponese Intellectual Property Landscape, secondo cui i brevetti ottenuti da Apple riguardano aspetti come la tecnologia di guida autonoma, il comfort di guida, i sedili, le sospensioni, la navigazione, la gestione della batteria, la connettività del veicolo per la comunicazione da auto a auto e l’accesso all’Internet of Things (tecnologia V2X).

Nel complesso, la maggior parte delle richieste di brevetto depositate da Apple riguarda innanzitutto la comunicazione e la navigazione e in secondo luogo la guida autonoma.

Dopo che Apple presenta una domanda di brevetto ci vogliono circa 18 mesi perché venga pubblicata e dal 2021 sono stati pubblicati otto brevetti relativi ad Apple Car, a cui se ne dovrebbero aggiungere altri entro la fine dell’anno, con la previsione che i brevetti ottenuti nel 2021 saranno più di quelli del 2020.

In sostanza, il colosso di Cupertino sembra avere accelerato i propri progetti relativi ad Apple Car e questa tanto attesa prima auto elettrica del produttore statunitense potrebbe essere effettivamente lanciata sul mercato entro la fine del 2025.

Ebbene sì, nonostante i tanti brevetti già registrati, Apple ancora ha davanti a sé un lungo lavoro, anche perché il colosso di Cupertino non si può permettere di lasciare nulla al caso: così come da tradizione dell’azienda, Apple Car avrà il difficile compito di rivoluzionare il settore delle auto o, quantomeno, di lasciare il segno, ma di concreto ancora nulla.