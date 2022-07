A fine inverno ROCCAT presentava Kone XP, un mouse da gaming cablato di fascia media, a cui seguì qualche mese dopo un altro mouse per giocare, ma stavolta senza fili: il Burst Pro Air. Paghi non foste, nelle scorse ore ne è arrivato un altro, di fascia più elevata e sempre rivolto ai videogiocatori: il ROCCAT Kone XP Air.

Come intuibile dal nome, riprende diverse caratteristiche estetiche e non del Kone XP di cui sopra, mouse dal quale si differenzia tuttavia perché wireless (finalmente) e con un prezzo decisamente più elevato. Ma scopriamone insieme tutti i dettagli e le informazioni per acquistarlo.

ROCCAT Kone XP Air: caratteristiche e funzioni

È un mouse da 170 euro di listino, il che la dice lunga sul fatto che sia un prodotto destinato ai più esigenti, gamer in questo caso. Il nuovo Kone XP Air di ROCCAT si presenta innanzitutto con un design ergonomico che è in linea con la versione cablata, ma dotato di connettività Bluetooth e supporto alla tecnologia Stellar Wireless. Volendo è possibile utilizzarlo anche da cablato, tramite un cavo USB C.

Per ricaricarlo c’è una dock specifica (inclusa nella confezione) con tecnologia AIMO, con illuminazione RGB immancabile d’altronde sullo stesso mouse, dock che garantisce 5 ore di batteria in appena 10 minuti di ricarica. Il sensore ottico è un Owl-Eye a 19K DPI di picco, mentre completano il quadro gli switch ottici Titan, che restituiscono un feedback ideale per giocare, e garantiscono fino a 100 milioni di click, secondo quanto dichiarato.

Per il resto, ROCCAT Kone XP Air vanta 29 funzioni programmabili per personalizzare i diversi tasti del mouse, una rotella 4D, è compatibile con Windows 7 o versioni più recenti, pesa 99 grammi, ed è lungo 126 mm, largo 72 mm e alto 40 mm.

Prezzi e disponibilità del mouse ROCCAT Kone XP Air

Il mouse Kone XP Air di ROCCAT arriva nei colori nero e bianco ed è disponibile in preordine già da oggi sul sito web ufficiale. Sarà tuttavia sul mercato il prossimo 22 agosto, al prezzo di listino di 169,99 euro. Vista la presenza di ROCCAT su Amazon, con tutta probabilità sarà acquistabile da lì.

