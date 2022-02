Periodo caldo per la presentazione di nuovi prodotti, questo, visto che nonostante manchi ancora qualche giorno all’apertura del Mobile World Congress 2022 di Barcellona, già diverse azienda hanno già lanciato vari prodotti.

E rientra fra questi anche il marchio di periferiche per PC ROCCAT che svela oggi il suo mouse da gaming Kone XP. Si tratta di una prima per l’azienda che prende le mosse dall’originale lanciato 15 anni or sono. Cos’ha di particolare questo nuovo mouse? Varie cose, a partire dal sensore ottico da 19mila DPI, i 15 tasti personalizzabili con 29 funzioni assegnabili ma soprattutto il particolarissimo sistema di illuminazione 3D RGB. Comunque, ecco tutto sul nuovo mouse ROCCAT Kone XP.

Caratteristiche e dettagli del mouse ROCCAT Kone XP

I fan del vecchio Kone con tutta probabilità apprezzeranno questa nuova versione del mouse da gaming prodotto da ROCCAT. Kone XP si presenta al pubblico con un’ergonomia ben pensata e switch ottici Titan che l’azienda dichiara essere più veloci di qualsiasi altro switch meccanico e più longevi (fino a 70 milioni di clic).

Come anticipato, sono ben 15 i pulsanti che mette a disposizione ROCCAT Kone XP, pulsanti dotati della tecnologia Easy-Shift a cui possono essere assegnate ben 29 funzioni, ideali per giochi di strategia e MMO. Il cuore del mouse in questione è Owl-Eye, un sensore ottico da 19mila DPI che assicura elevati livelli di precisione e accuratezza.

Ma l’altra peculiarità del mouse ROCCAT Kone XP, quella più intrigante a dirla tutta e come anticipato, è l’illuminazione AIMO di ROCCAT, 3D e RGB, una firma che garantisce luci vibranti in 16,8 milioni di colori diffusa attraverso il caratteristico guscio trasparente del mouse.

Prezzi e disponibilità del mouse ROCCAT Kone XP

Il mouse da gaming ROCCAT Kone XP è disponibile in preordine in Italia da oggi al prezzo di 89,99 euro sul sito web del produttore e presso i rivenditori autorizzati (fra cui Amazon). Sarà tuttavia disponibile all’acquisto fra un bel po’, a partire dal 29 marzo.

