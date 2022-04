ROCCAT annuncia oggi il nuovo mouse per PC da gaming Burst Pro Air, l’attesa versione wireless del mouse Burst Pro, dotato delle tecnologie di base tipiche di ROCCAT, tra cui Stellar Wireless, che migliora la potenza del segnale wireless e le prestazioni della batteria, il sensore Owl-Eye Optical 19K DPI e i Titan Optical Switch, incredibilmente veloci e precisi.

Il mouse Burst Pro Air è alimentato da una batteria ricaricabile che garantisce 100 ore di gioco e permette di godersi fino a cinque ore con una ricarica rapida di soli dieci minuti utilizzando il cavo USB-C incluso.

Il rivoluzionario design trasparente Bionic Shell permette di ottenere il meglio dall’illuminazione RGB AIMO di ROCCAT che produce un’illuminazione vibrante a 16,8 milioni di colori.

Il mouse ROCCAT Burst Pro Air è ideale per gli sparatutto

Il mouse Burst Pro Air propone la stessa forma ergonomica e simmetrica del modello cablato e il design focalizzato sulle prestazioni e il comfort nei giochi in prima persona per PC come Fortnite, Apex Legends e Valorant.

Il sensore ottico Owl-Eye offre una precisione di 19.000 DPI e 400 IPS di velocità di tracciamento, inoltre gli Switch Ottici Titan hanno un tempo di attuazione incredibilmente ridotto a soli 0.2 ms e garantiscono fino a 70 milioni di clic.

Il nuovo mouse di ROCCAT ospita anche quattro zone LED che si illuminano per rivelare la sua struttura interna a nido d’ape, inoltre i giocatori possono utilizzare il software di illuminazione AIMO per fare in modo che l’illuminazione RGB scorra da un dispositivo compatibile all’altro.

Gli utenti possono scegliere tra una connessione wireless a bassa latenza a 2.4 GHz e una connessione wireless Bluetooth 5.2 multiuso.

Disponibilità e prezzi del mouse ROCCAT Burst Pro Air

Il mouse Burst Pro Air di ROCCAT è disponibile presso i rivenditori convenzionati in tutto il mondo al prezzo consigliato di 99,99 euro. Il prodotto è acquistabile (in sconto a 92,26 euro) anche su Amazon tramite il link sottostante.

