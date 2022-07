È appena arrivato un nuovo aggiornamento di Xiaomi Smart Band 7 (versione globale, quella disponibile in Italia), l’ultimo braccialetto intelligente della casa di Shenzhen. Al centro ci sono alcune novità che riguardano la personalizzazione delle watch face editabili, la nuova opzione di allenamento a intervalli, funzione ora disponibile per alcune modalità sportive, oltre all’orologio globale. Non manca la consueta quanto imprecisata serie di correzioni di bug; ma andiamo a scoprire nel dettaglio tali novità.

Le novità del nuovo aggiornamento di Xiaomi Smart Band 7

A un mese dal debutto sul mercato italiano, Xiaomi Smart Band 7 si aggiorna e implementa alcune novità estetiche e funzionali, non particolarmente significative ma degne di nota. Il changelog che vedete nello screenshot qui sotto parla chiaro: a parte le correzioni di bug, non specificate, le novità riguardano tre aspetti.

Xiaomi evidenza in primis l’aggiunta di una funzione che permette di cambiare il colore del font nella watch face personalizzabile. L’altra novità riguarda l’aggiunta dell’Orologio Universale, una nuova opzione che permette di impostare nuove città e relativi orari per averli sott’occhio.

Ultima ma non per importanza la novità che riguarda gli allenamenti. Xiaomi Smart Band 7, con questo nuovo aggiornamento introduce l’opzione interval training (allenamento a intervalli), ora disponibile per alcuni profili sportivi quali la corsa all’aperto, il tapis roulant o il ciclismo all’aperto. La si gestisce nel profilo delle impostazioni dell’attività selezionata, prima di iniziare l’allenamento, dove si possono impostare tempi e numero delle ripetute (e delle pause), con riscaldamento iniziale e defaticamento finale annessi.

Come installare il nuovo aggiornamento

La versione relativa del nuovo aggiornamento di Xiaomi Smart Band 7 è la 1.19.1.5, versione che è proprio in queste ore in fase di rilascio in Italia. Per installarla, basta attendere la notifica relativa dall’app Mi Fitness o andare a forzare la ricerca, sempre dalla medesima sede, seguendo questo semplice percorso: Dispositivo > Aggiornamento. Tutto qua.

