Arrivate sul mercato un paio di mesi fa, le Redmi Buds 4 Pro sono al momento il modello di punta del brand cinese, che è riuscito ancora una volta a coniugare qualità e prezzo in un prodotto decisamente interessante. Molti i punti di forza che le rendono decisamente interessanti, soprattutto al prezzo a cui le propone oggi TomTop, noto store online molto apprezzato anche nel nostro Paese.

Redmi Buds 4 Pro

Le Redmi Buds 4 Pro sono caratterizzate da un design particolarmente ergonomico che le rende decisamente eleganti da vedere indossate, con il vantaggio di alleggerire la pressione sul canale uditivo, risultando così comode da utilizzare. Niente male la latenza, che si attesta a 59 millisecondi nella modalità gioco, che si attiva automaticamente e che farà la gioia degli appassionati di mobile gaming.

Come tutte le cuffie di qualità anche le ultime arrivate in casa Redmi sono dotate di cancellazione attiva del rumore, con tre diversi livelli di intensità, per essere utilizzate sia in ambienti particolarmente rumorosi sia in ambienti silenziosi, con la possibilità di rimanere presenti in ogni momento.

Il diaframma da 10 mm in lega di magnesio e alluminio unito a uno da 6 millimetri in titanio garantisce alti cristallini e bassi molto ricchi, per una qualità del suono decisamente appagante. Non mancano i controlli touch, che permettono di controllare la riproduzione multimediale, cambiare la modalità di ascolto e gestire le chiamate quando le cuffie sono collegate a uno smartphone.

Soddisfacente anche l’autonomia, che raggiunge le nove ore con una singola carica, a patto di tenere spenta la cancellazione del rumore, e le 36 ore prendendo in considerazione anche la batteria presente nella custodia, che può essere ricaricata attraverso un connettore USB Type-C.

Nella confezione di vendita, oltre alle cuffie e alla custodia, trovate anche un cavetto USB Type-C per la ricarica e tre diverse paia di gommini, così da essere sicuri di poter trovare la misura più adatta alle vostre orecchie. Potete acquistare le Redmi Buds 4 Pro su TomTop a 67,79 euro, prezzo che include le spese di spedizione, l’IVA e gli eventuali dazi doganali, utilizzando il link sottostante.

Acquistate Redmi Buds 4 Pro su TomTop a 67,69 euro

