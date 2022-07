Presentato poco meno di due anni fa in occasione dell’evento PlayStation 5 Showcase, God of War Ragnarok, il nuovo titolo Sony realizzato da Santa Monica Studio ha una data di uscita. Il sequel dell’acclamatissimo God of War (20 milioni di copie vendute su PlayStation 4) riprenderà da dove si era arrestato il primo capitolo, e cioè dall’imminente battaglia finale tra le divinità della mitologia norrena (il Ragnarok, appunto). In occasione dell’ufficialità della data di lancio, Sony ha aggiornato la pagina dedicata al videogioco aggiungendo una breve sinossi, dalla quale viene confermato il ruolo centrale nella narrazione del titolo di Katros e Atreus, chiamati a scegliere tra la salvezza dei nove regni o quella della loro famiglia.

Di seguito tutto quello che c’è da sapere su quando esce God of War Ragnarok, il secondo capitolo in uscita quattro anni dopo il primo titolo su PS4 che ha segnato, di fatto, l’inizio di un nuovo ciclo di God of War.

Quando uscirà God of War Ragnarok

God of War Ragnarok uscirà il 9 novembre 2022 per PlayStation 4 e PlayStation 5. L’annuncio è arrivato da Sony tramite un post pubblicato su PlayStation Blog all’inizio del mese di luglio.

Trama di God of War Ragnarok

Dalla sinossi ufficiale pubblicata da Sony possiamo farci un’idea più chiara sulla trama del secondo capitolo del nuovo ciclo di God of War, dopo gli innumerevoli voli pindarici più o meno riusciti dei mesi scorsi. Katros e Atreus si stanno preparando ad affrontare il Ragnarok, ossia il giorno dell’Apocalisse secondo i Vichinghi. Padre e figlio, durante il loro viaggio in ciascuno dei nove regni, assaggiano per la prima volta il Fimbulwinter, il lungo inverno, uno dei segni che secondo la mitologia norrena anticipa la fine del mondo. Nel frattempo, anche le milizie di Asgard si preparano per la battaglia finale. Insomma, tutto è pronto: a Katros e Atreus non resta che scegliere tra la salvezza dei regni o quella della loro famiglia.

Nel loro cammino, padre e figlio incontreranno diversi volti noti, tra cui Thor, Freya, Sindri e Brok, a cui si aggiungeranno anche i nuovi personaggi, su tutti Tyr, la divinità norrena della guerra, oltre che ad Angrboda.

Dove acquistare God of War Ragnarok

God of War Ragnarok è pre-ordinabile su Amazon sia nella versione per PlayStation 4 sia in quella per PlayStation 5 al prezzo di 70,99 euro. Di seguito i link di riferimento: