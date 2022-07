L’edizione 2022 dell’Amazon Prime Day è ormai archiviata, ma questo non vuol dire che il colosso dello shopping online sia rimasto a corto di offerte, anzi: è attualmente in corso la Samsung Week, nell’ambito della quale è possibile acquistare numerose memorie Samsung a prezzo scontato.

A proposito del produttore sudcoreano, giusto questa mattina vi abbiamo segnalato lo sconto extra disponibile tramite il Samsung Festival. Quanto ad Amazon, la notizia più interessante delle ultime ore è senz’altro quella della nuova battaglia legale contro le recensioni false, ma adesso non divaghiamo e andiamo subito a scoprire queste nuove offerte.

Offerte sulle memorie della Samsung Week di Amazon

La qualità eccellente delle memorie di Samsung è ampiamente riconosciuta, per questo motivo la disponibilità di sconti anche fino al 52% e per giunta su uno store affidabile come Amazon, non può certamente passare inosservata. Tutti gli articoli di seguito elencati sono venduti e spediti da Amazon, dunque con la solita ottima garanzia e spedizione Prime annessa.

Ecco le offerte sulle memorie disponibili nell’ambito della Samsung Week:

Tutte le offerte della promozione in discorso sono comunque visibili al link sottostante:

Samsung Memorie: scopri tutte le offerte per la Samsung Week

