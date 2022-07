Tornano le offerte sullo store ufficiale di Samsung. A partire da oggi e fino al prossimo 25 di luglio, infatti, c’è la possibilità di beneficiare di un extra sconto fino al 15% su tutti i prodotti proposti dall’azienda grazie alla promozione Samsung Festival.

Dai notebook ai monitor passando per i vari elettrodomestici della gamma del colosso coreano e senza dimenticare gli Smart TV, le cuffie TWS, gli smartphone e i tablet. Ci sono tantissimi prodotti da acquistare a prezzo scontato sfruttando un codice sconto. Ecco i dettagli della promozione:

Samsung offre fino al 15% di extra sconto sui prodotti in vendita sullo store ufficiale

La nuova promozione Samsung Festival mette a disposizione degli utenti la possibilità di ottenere uno sconto extra del 15% su tantissimi prodotti presenti in listino. È sufficiente utilizzare il codice promozionale FESTIVAL, da inserire nell’apposito campo presente nel carrello, per beneficiare dello sconto immediato sul prezzo d’acquisto del dispositivo, o dei dispositivi, desiderato.

In particolare, utilizzando il codice FESTIVAL, è possibile ottenere uno sconto extra del 15% su tantissimi prodotti delle categorie TV, Proiettori e Soundbar ed Elettrodomestici. Da notare, invece, che lo sconto è del 10% per la categoria Informatica che comprende monitor, memorie SSD e diversi altri prodotti. Il codice offre uno sconto aggiuntivo rispetto al prezzo, eventualmente già scontato, praticato dallo store Samsung. La promozione è in corso da oggi e continuerà fino al prossimo 25 di luglio.

Da notare, inoltre, che è possibile ottenere un risparmio aggiuntivo creando bundle di prodotti. Acquistando tre prodotti in un unico ordine, infatti, fino al prossimo 31 di luglio, è possibile beneficiare di uno sconto complessivo del 20% che andrà a ridurre, in modo significativo, la spesa complessiva. Consultando le varie opzioni d’acquisto sarà facile individuare i prodotti migliori con cui comporre il bundle.

Per un quadro completo su tutte le offerte dello store Samsung è possibile fare riferimento al link che trovate a fine articolo. Ricordiamo che Samsung mette a disposizione dei suoi utenti che si affidano al Samsung Shop la possibilità di beneficiare della consegna gratuita dei prodotti scelti. Per quanto riguarda il pagamento, invece, ci sono tante opzioni da sfruttare.

Tra queste troviamo il finanziamento in 10, 20 o 30 rate mensili a Tasso Zero e con prima rata ad ottobre. In alternativa, è possibile puntare sul pagamento con Klarna che consente di pagare in 3 rate senza interessi con primo addebito al momento dell’acquisto e i due successivi pagamenti fissati con cadenza mensile. Per scoprire tutte le offerte del Samsung Festival potete dare un’occhiata al link qui di seguito:

>> Scopri le offerte dello store Samsung e sfrutta l’extra sconto del 15% con il codice FESTIVAL <<