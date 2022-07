Nei progetti di Elon Musk per le auto Tesla vi è pure quello di rendere questi veicoli dei veri e propri centri per l’intrattenimento in movimento e ciò avverrà anche attraverso la piattaforma gaming Steam.

Il colosso delle auto elettriche, infatti, ha in programma di implementare Steam nel sistema di intrattenimento integrato nei veicoli dell’azienda e questo significa mettere a disposizione degli utenti uno store di videogiochi online, con conseguente notevole incremento dei titoli con cui potrebbero rendere più piacevoli i loro spostamenti.

Steam sta per essere integrata nelle auto di Tesla

E i progressi raggiunti da Tesla sono stati confermati nelle scorse ore dal suo CEO su Twitter: Elon Musk, infatti, ha reso noto che probabilmente già nel corso del prossimo mese sarà pronta una demo dell’integrazione di Steam nelle sue auto.

We’re making progress with Steam integration. Demo probably next month. — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2022

L’interesse di Tesla per il settore dei videogame non è recente (ha già realizzato Tesla Arcade, ossia una piattaforma gaming per i suoi veicoli e iniziato a portare in essa alcuni prestigiosi titoli) ma negli ultimi mesi il produttore statunitense ha deciso di potenziare questo settore, dedicando più personale ai relativi progetti.

Elon Musk non ha nascosto di avere grandi progetti per i videogame nelle sue auto e ciò in quanto ritiene che in futuro, quando i veicoli a guida autonoma saranno comuni, l’intrattenimento a bordo sarà un aspetto di fondamentale importanza.

E a conferma del fatto che Tesla fa sul serio, in occasione della presentazione delle nuove Model S e Model X il produttore ha annunciato un nuovo computer per il gaming integrato che dovrebbe garantire fino a 10 teraflop di potenza di elaborazione grazie anche alla GPU AMD Navi 23.

In sostanza, Tesla fa sul serio e pare che il produttore statunitense sfrutterà questo nuovo hardware per espandere la propria esperienza gaming in auto.