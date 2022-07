Difficilmente a qualcuno sarà già capitato di augurare una buona estate ad Alexa. Ma chi l’ha già fatto o chi lo farà entro il prossimo 30 luglio 2022 riceverà una sorpresa: 3 mesi di Amazon Music Unlimited gratis, promozione che si accavalla tuttavia con un’altra praticamente uguale e valida per un periodo di tempo ancora maggiore. Ma scopriamo meglio come funziona il tutto e le condizioni per usufruirne.

3 mesi di Amazon Music Unlimited gratis pronunciando “Alexa, buona estate!”, ma non solo

La promozione in questione è attiva da oggi, 18 luglio e sarà in vigore fino al 30 luglio, come anticipato. È destinata a chiunque utilizzi un dispositivo Echo con a bordo Alexa e pronunci un semplice “Alexa, buona estate!“.

Così facendo, si avrà diritto a un periodo d’uso gratuito di 3 mesi del servizio Amazon Music Unlimited, al termine dei quali è prevista la corresponsione di 9,99 euro al mese per continuare a usufruirne.

Ma c’è da dire che la stessa promozione, i 3 mesi gratuiti in questione, sono disponibili anche per tutti gli altri utenti, anche per coloro che non possiedono un dispositivo Echo. È infatti possibile da giovedì scorso (e fino al 30 novembre 2022) beneficiare della medesima offerta anche seguendo questo link. Ci sono tuttavia delle condizioni da rispettare:

L’offerta promozionale è valida per i clienti che si iscrivono per la prima volta ad Amazon Music Unlimited – Abbonamento Individuale durante il periodo di durata dell’offerta promozionale.

ad Amazon Music Unlimited – Abbonamento Individuale durante il periodo di durata dell’offerta promozionale. L’offerta promozionale non è valida per i clienti che attualmente usufruiscono, o che hanno usufruito in passato, del periodo d’uso gratuito di Amazon Music Unlimited o che sono, o sono stati, clienti di Amazon Music Unlimited.

L’offerta promozionale è riservata ai clienti maggiorenni e non è cumulabile con altre promozioni ed è limitata a un solo cliente e account.

Ciò detto, per maggiori informazioni sull’offerta di 3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited, sui termini e sulle altre condizioni potete seguire questo link.

