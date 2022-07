Il mercato delle criptovalute potrebbe essere entrato in uno dei periodi più difficili della sua storia ma ciò non impedisce alle principali aziende tecnologiche tradizionali di continuare a “giocare” con questo tipo di strumenti e fare test nel caso in cui il settore dovesse nuovamente spiccare il volo: è questo il caso di Snapchat, il cui team pare abbia deciso di avviare dei test con gli NFT.

Almeno ciò è quanto riporta The Financial Times, secondo cui la popolare piattaforma social il prossimo mese avrebbe in programma di dare il via a dei test con un numero limitato di creatori.

Anche Snapchat si avvicina al mondo degli NFT

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, l’idea di Snapchat è quella di studiare delle soluzioni che possano consentire agli artisti di mostrare i loro oggetti da collezione digitali come filtri AR. In pratica, i creatori selezionati dovrebbero avere la possibilità di creare i propri NFT su altre piattaforme e poi importarli su Snapchat sotto forma di filtri AR.

Secondo il report di The Financial Times, il team di Snapchat non avrebbe in progetto di chiedere soldi ai creatori per consentire loro di mostrare i rispettivi oggetti da collezione digitali, proprio come Twitter, Instagram e Facebook. Anzi, pare che al momento il team del popolare social network stia pensando ai modi in cui tali artisti potrebbero guadagnare per il loro lavoro.

Probabilmente il rivale principale di Snapchat è rappresentato da Meta, che si è avvicinato al settore NFT a maggio con Instagram, per poi fare la stessa cosa con Facebook qualche settimana dopo.

Ricordiamo che alla fine dello scorso mese Snapchat ha lanciato un piano in abbonamento del servizio e i test relativi agli NFT potrebbero finire per riguardare gli utenti che decideranno di aderire a tale soluzione.

Probabilmente la prossima settimana, in occasione dell’annuncio dei risultati trimestrali, il team di Snapchat fornirà più dettagli sui progetti del social. Staremo a vedere.