Il CEO di Facebook Mark Zuckerberg ha già affermato in più occasioni che Meta avrebbe testato il supporto NFT sul social network.

Oggi Meta ha confermato di aver iniziato a offrire ad alcuni creatori selezionati negli Stati Uniti la possibilità di pubblicare oggetti da collezione digitali sui loro profili Facebook.

Il Product Manager di Meta Navdeep Singh ha pubblicato degli screenshot su Twitter che mostrano come si presenta l’integrazione degli NFT su Facebook.

Come per Instagram, i creatori avranno a disposizione una scheda per i collezionabili digitali sul loro profilo dove possono mostrare i loro NFT.

I creatori potranno pubblicare i loro oggetti da collezione come aggiornamenti di stato sui quali le persone possono commentare e reagire, oltre a visualizzate informazioni sull’opera d’arte.

Secondo quanto riportato da Decrypt, Facebook consentirà agli utenti di collegare i loro portafogli digitali compatibili con il sito Web in modo simile a come possono farlo su Instagram.

Al momento Facebook supporta NFT coniati su Ethereum e Polygon, ma a breve supporterà anche Solana e Flow NFT.

Attualmente non è chiaro se e quando la funzionalità verrà resa disponibile a un numero maggiore di utenti, tuttavia Meta ha definito il rilascio come un roll out lento.

Leggi anche: Meta annuncia nuovi metodi per monetizzare con Instagram e Facebook