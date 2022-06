Dopo Twitter, Telegram e Discord, anche Snapchat lancia il piano in abbonamento per la sua piattaforma. Oggi il team di Snap ha annunciato il lancio di un piano in abbonamento opzionale chiamato Snapchat+ che include una raccolta di funzionalità esclusive, sperimentali e in anteprima al prezzo di 3,99 dollari al mese.

Snapchat+ costa 3,99 dollari al mese: ecco cosa offre

Secondo quanto riportato nel comunicato questo abbonamento consentirà a Snapchat di fornire nuove funzionalità ad alcuni dei membri più appassionati della community e offrirà all’azienda la possibilità di fornire loro un supporto prioritario.

Le caratteristiche più importanti di Snapchat+ includono la possibilità di cambiare lo stile dell’icona dell’app, vedere chi ha rivisto una storia e appuntare uno dei propri amici in cima alla cronologia delle chat. Alcune funzionalità rimarranno esclusive degli abbonati, mentre altre potrebbero essere rilasciate per tutti gli utenti.

Snapchat+ sarà disponibile al momento del lancio negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Australia, Nuova Zelanda, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, prima di espandersi in più paesi a tempo debito.

Snapchat+ rappresenta il primo vero tentativo di Snap di monetizzare la piattaforma oltre alla pubblicità, che tuttavia rimarrà ancora a lungo al centro del modello di business dell’azienda. Per abbonarsi basta toccare Snapchat+ sul tuo profilo Snapchat.

