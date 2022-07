A distanza di un paio di mesi dalla presentazione, eccoli i nuovi Zenbook 2022. ASUS li ha annunciati in Italia oggi, nella giornata in cui debutta il nuovo MacBook Air con chip M2. È un terzetto, tutti e tre sono dotati di schermi OLED, seppur con diagonali e caratteristiche differenti, ognuno dei quali è pensato per un pubblico diverso visto che si parte dal più economico ASUS Zenbook 14 OLED che parte da 999 euro per arrivare ad ASUS Zenbook Pro 16X OLED da oltre 3.000 euro, passando per il modello intermedio ASUS Zenbook S 13 OLED. Ma scopriamone insieme tutti i dettagli.

Caratteristiche e peculiarità dei nuovi Zenbook

ASUS Zenbook 14 OLED

Partiamo dal modello più economico, da ASUS Zenbook 14 OLED (UX3402), un portatile che si presenta come soluzione perfetta per portarselo ovunque grazie a dimensioni e pesi (1,39 kg) decisamente ridotti. Lo schermo è un 16:10 da 14″ con risoluzione 2,8K (2880 x 1800 pixel) OLED HDR NanoEdge, sotto il cofano ci sono i processori Intel Core di dodicesima generazione (i5-1240P o i7-1260P) con grafica Intel Iris Xe, 8 o 16 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB l’SSD M.2 NVMe PCIe 4.0.

C’è ovviamente Windows 11 in versione Home, una batteria da ben 75 Wh, un sistema audio Dolby Atmos, un lettore di impronte digitali posto sul pulsante d’accensione, una webcam da 720p HD, il Wi-Fi 6E, e la tecnologia ASUS WiFi Master Premium, che promette prestazioni elevate e stabilità.

ASUS Zenbook S 13 OLED

Voltiamo pagina e passiamo ad ASUS Zenbook S 13 OLED, il modello di mezzo ma il più piccolo del terzetto. Si presenta con uno schermo OLED touchscreen da 13,3″ con risoluzione 2,8K (2880 x 1800 pixel), rapporto di forma di 16:10, luminosità massima di 550 nit, copertura DCI-P3 del 100% e via dicendo. Sotto il cofano c’è un processore AMD Ryzen 7 6800U con grafica AMD Radeon 680M e, a supporto, 16 GB di RAM LPDDR5 e 1TB di spazio d’archiviazione interno (SSD M.2 NVMe PCIe 4.0).

Anche lui è un notebook decisamente portatile, considerando lo spessore di appena 14,9 mm e il peso di 1,1 kg. Nonostante gli ingombri ridotti c’è spazio per 3 porte USB 3.2 Gen 2 Type-C e per un ingresso jack audio da 3,5 mm. La fotocamera frontale di ASUS Zenbook S 13 OLED è da 720p HD, la tastiera è a isola e retroilluminata, l’audio firmato Harman Kardon e certificato Dolby Atmos. Per il resto, c’è da sottolineare la presenza di una cerniera ErgoLift a 180°, della ASUS Pen 2.0 inclusa e dell’ASUS NumberPad 2.0. La batteria è da 67 Whr.

ASUS Zenbook Pro 16X OLED

Il più esclusivo e costoso è ASUS Zenbook Pro 16X OLED, un portatile dedicato ai professionisti, pesante (2,4 kg) ed esclusivo. Anche lui è dotato di uno schermo OLED touchscreen, ma qui ci troviamo di fronte a un 16″ con risoluzione 4K (3840 x 2400 pixel), con rapporto di forma 16:10, luminosità fino a 550 nit, PANTONE Validated, certificato VESA DisplayHDR True Black 500 e con copertura DCI-P3 del 100%.

Chi lo muove è un Intel Core di dodicesima versione, la variante i9-12900H nello specifico, che lavora assieme a una NVIDIA GeForce RTX 3060 da 6 GB. Il TDP complessivo è pari a 140 W in modalità Performance senza throttling, per inciso. Sono invece 32 i GB di memoria RAM LPDDR5, 1 TB l’SSD M.2 NVMe PCIe 4.0.

La dotazione di porte è completa considerando la presenza di 4 USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 Thunderblot 4, una HDMI 2.1, un ingresso jack audio da 3,5 mm, un DC-in, e un lettore SD Express 7.0. ASUS Zenbook Pro 16X OLED vanta inoltre una fotocamera Full HD con funzione IR per Windows Hello e otturatore dedicato. Ma, fra le altre cose, vale la pena citare anche il supporto alle reti Wi-Fi 6 dual band, il Bluetooth 5, l’audio Harman Kardon, la batteria da 96 Whr, e la Stylus Pen inclusa nella confezione.

Disponibilità e prezzi italiani

Tutti e tre i Zenbook ASUS li ha annunciati come disponibili in Italia da oggi, nonostante non tutti siano già di fatto acquistabili nel momento in cui scriviamo. Li potete (o potrete) acquistare sullo store di ASUS e su Amazon seguendo i link qui sotto:

