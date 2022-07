L’attesa è finita, il nuovo MacBook Air M2 presentato alla WWDC 2022 di Apple è da oggi disponibile sul mercato italiano. L’atteso ma già discusso Air arriva in un momento speciale per la Casa di Cupertino, un giorno dopo il via delle promozioni Back to School che, per chi è nel settore dell’istruzione, è un’occasione davvero ghiotta. Basti pensare che è prevista una carta regalo Apple Gift Card da 150 euro, a cui si aggiunge lo sconto sull’acquisto degli stessi MacBook, per un “risparmio” minimo di ben 265 euro. Ma scopriamo tutti i dettagli della promozione e le offerte sui nuovi Air con chip Apple Silicon M2.

MacBook Air M2 in offerta con gli sconti Education e Back to School

Da ieri, 14 luglio 2022 e fino al prossimo 20 ottobre è in vigore l’offerta Back to School di Apple, una promozione riservata a un certo tipo di clientela a cui la casa di Cupertino regala due tipi di carta regalo: una Apple Gift Card da 100 euro o una da 150 a seconda del prodotto acquistato.

Ma partiamo prima di tutto dai clienti idonei:

Dipendenti di istituti di istruzione: sono idonei tutti i dipendenti di istituti di istruzione pubblici e privati in Italia.

Studenti nel ciclo di istruzione superiore: sono idonei gli studenti già iscritti o ammessi a un istituto di istruzione superiore in Italia.

Genitori di studenti nel ciclo di istruzione superiore: sono idonei i genitori che effettuano l’acquisto per conto dei propri figli già iscritti o ammessi a un istituto di istruzione superiore in Italia.

Quelle che seguono sono invece le offerte cui accennavamo e i prodotti idonei relativi:

Apple Gift Card da 100 euro : iPad Air (5a generazione), iPad Pro 11″ e 12,9″.

: iPad Air (5a generazione), iPad Pro 11″ e 12,9″. Apple Gift Card da 150 euro: MacBook Air, MacBook pro 13″, 14″ e 16″, iMac 24″.

Gli acquisti, per ottenere le carte regalo citate, devono essere effettuate sull’Apple Store. Per inciso, oltre a ciò la promozione di Apple sconta anche Apple Pencil e Smart Keyboard, e offre il 20% di sconto su AppleCare+. Ma per tutti i dettagli e le limitazioni della promozione Back to school 2022, che vi ricordiamo essere in vigore fino al 20 ottobre 2022, vi rimandiamo alla pagina web dedicata.

Oltre alle carte regalo, c’era e resta la possibilità di approfittare dello sconto Education che permette di portarsi a casa il nuovo MacBook Air M2 (ma anche il vecchio Air M1, i MacBook Pro o iMac) a prezzo scontato, a partire da 1.414 euro invece di 1.529 euro (il modello base 8 – 256 GB). Ben 115 euro di sconto dunque, ai quali vanno sommati anche i 150 euro della carta regalo Apple Gift Card, carta che permette di acquistare di tutto: dai prodotti agli accessori, dalle app allo spazio su iCloud, passando per la musica i giochi, i film e altro ancora (qui per maggiori dettagli). Per farla breve, 1224 euro invece di 1529 per MacBook Air M2 rappresentano un’occasione davvero ghiotta, specie ora.

Dove comprare MacBook Air M2 (per tutti)

Ma se la scuola o l’università l’avete finita da un pezzo, non lavorate nel settore dell’istruzione e non rientrate fra i clienti idonei che possono beneficiare delle promozioni Education di Apple, per acquistare MacBook Air M2 potete far riferimento ai rivenditori terzi.

Al di là dell’Apple Store, il nuovo Air è da oggi disponibile un po’ ovunque, in questo caso non ancora in offerta purtroppo. In attesa delle promozioni, che certo arriveranno, ma vista la scarsa disponibilità già dal lancio vi linkiamo i principali negozi in cui potete acquistarlo:

