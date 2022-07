Nelle scorse ore, Microsoft ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per il Windows Subsystem for Android, con particolare riferimento al canale Insiders: la nuova versione 2205.40000.14.0 si segnala soprattutto per il supporto a IPv6 e VPN, con conseguente ampliamento delle possibilità di utilizzo connesso delle applicazioni Android su dispositivi Windows 11.

Insomma, dopo l’aggiornamento dello scorso maggio, a partire dal quale il Windows Subsystem for Android, ovvero il sottosistema che si occupa dell’esecuzione delle app del robottino verde, si basa su Android 12.1 (ovvero Android 12L), riapriamo l’argomento per un nuovo interessante update.

Windows Subsystem for Android: le novità dell’aggiornamento 2205.40000.14.0 (luglio 2022)

Delle due novità menzionate in apertura, il supporto alle VPN (Virtual Private Network) risulta di particolare interesse per gli utenti che vogliano superare eventuali restrizioni regionali, oppure in caso di utilizzo di app Android che richiedano una VPN aziendale. A questo proposito è bene puntualizzare — come la stessa Microsoft ha fatto in sede di annuncio — che alcune VPN potrebbero non funzionare ancora in modo corretto.

Un altro cambiamento da segnalare attiene al fatto che le funzionalità di rete avanzate già viste lo scorso mese sono ora supportate anche sui dispositivi Arm. Tali funzionalità permettono alle app Android di accedere a dispositivi connessi sulla stessa rete locale del computer, come ad esempio stampanti oppure gadget di smart home. Il tutto è stato anche meglio rifinito: adesso nelle Impostazioni di Windows Subsystem for Android non viene più mostrato l’indirizzo IP, in quanto coincidente con quello del computer.

Non vanno poi dimenticati il supporto al codec video AV1, l’aggiornamento di Chromium WebView alla versione 101 e le patch di maggio per il kernel Android.

Di seguito potete leggere il changelog ufficiale dell’aggiornamento di Windows Subsystem for Android alla versione 2205.40000.14.0, tratto direttamente dal sito del colosso di Redmond:

Enabled Advanced Networking functionality, including app access to local network devices for ARM

VM IP address removed from Settings app. With Advanced Networking, now the IP address of the VM is the same as the host/computer IP.

Fixes for non-resizable app content on maximize or resizing

Fixes for scrolling with mouse and trackpad in apps

Android May Kernel patches

Android windows marked secure can no longer be screenshotted

Improve web browser launching

Enable doze and app standby while charging for improved power saving

ADB debug prompts redirected to Windows for improved security

Updated to Chromium WebView 101

Fixes for graphics including app flickering and graphics corruption

Fixes for video playback

AV1 Codec support

Enabled IPv6 and VPN Connectivity

Increased the performance and reliability connecting to virtual WIFI in the container

Video playback apps can now prevent the screen from turning off in Windows.

Al pari di altre app del Microsoft Store, anche Windows Subsystem for Android verrà aggiornato in maniera del tutto automatica, non rendendo dunque necessario alcun intervento da parte dell’utente. In ogni caso, gli utenti che non vogliano attendere possono semplicemente aprire il Microsoft Store, entrare nella propria Libreria e scaricare gli aggiornamenti dell’app in questione (e di tutte le altre installate). Tuttavia è importante ricordare che, allo stato attuale, la funzione in argomento è disponibile soltanto sui computer aggiornati a Windows 11 e aventi la regione impostata sugli Stati Uniti d’America, tant’è che anche questo aggiornamento viene contrassegnato come disponibile per tutti i canali Windows Insiders ma soltanto USA (“Today we are shipping an update for Windows Subsystem for Android™ on Windows 11 to all Windows Insider channels (U.S. only)”). Comunque, Microsoft ha in programma di rilasciare il supporto alle app Android per cinque altri Paesi (Italia compresa) entro la fine dell’anno.

Per maggiori dettagli sull’aggiornamento, per la lista dei problemi noti e per lasciare eventuali feedback, potete fare riferimento a questo link.

