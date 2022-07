Il nuovo Microsoft Edge con base Chromium è un browser web nettamente migliore rispetto al vecchio Edge e all’arcaico Internet Explorer (che ha salutato ufficialmente il mese scorso), ma non è comunque perfetto e se anche voi fate parte di quella schiera di utenti che storcono il naso di fronte all’abbondante presenza di bloatware, la notizia del giorno potrebbe non farvi piacere: il browser predefinito del sistema operativo di Microsoft riprenderà alcune funzioni di editing fotografico che ricordano da vicino l’app Foto di Windows 11.

Microsoft Edge ruberà qualche funzione a Foto di Windows 11

Se avete seguito le notizie relative a Windows 11 o se banalmente lo usate tutti i giorni, sapete sicuramente che la più recente versione dell’OS di Redmond mette a disposizione dei propri utenti un’app Foto più che sufficiente per eseguire alcune basilari operazioni di modifica di foto.

Ebbene, la novità più recente è che il team di Microsoft ha pensato bene di prendere alcune di queste funzioni e integrarle direttamente all’interno del browser Edge, in modo tale da consentire a chiunque lo voglia di sfruttarle partendo da un semplice click sul tasto destro del mouse.

Se da una parte, non si può negare la potenziale comodità di una simile aggiunta, dall’altra alcuni utenti hanno espresso preoccupazione per il fatto che tali funzioni potrebbero rendere Microsoft Edge più vorace di risorse, con la conseguenza di rallentare il funzionamento complessivo del browser web, soprattutto sulle macchine meno nuove e meno potenti con a bordo Windows 11. Questo perché, essendo tali funzioni non opzionali ma integrate direttamente in Edge, neppure gli utenti che ne farebbero volentieri a meno potranno disfarsene.

Editing fotografico direttamente da Microsoft Edge

Messi da parte questi discorsi polemici, andiamo adesso a vedere in che modo questi strumenti di editing fotografico integrati in Microsoft Edge potranno rendersi utili.

L’applicazione, come è noto, offre già uno strumento di cattura che permette di realizzare degli screenshot; ebbene, con un futuro aggiornamento, gli utenti avranno la possibilità anche di eseguire un click con il tasto destro del mouse su qualsiasi immagine ed effettuare delle operazioni di editing prima di procedere al salvataggio della stessa. Il suddetto click del tasto destro, infatti, aprirà un menu contestuale comprensivo anche dell’opzione Edit e quest’ultima, una volta selezionata, aprirà l’editor integrato di Edge, che porrà davanti agli occhi degli utenti una serie di funzioni di modifica già viste nell’app Foto.

Naturalmente, tramite l’editor di Edge non sarà possibile eseguire operazioni di modifica più avanzate, offrendo soltanto strumenti di base per ritagliare l’immagine, modificarne la luminosità e l’esposizione e per aggiungere delle annotazioni o applicare dei filtri.

Le nuove funzioni di editing delle immagini sono già compatibili con l’ultima versione di Microsoft Edge per il canale Canary, pertanto gli utenti più curiosi possono già effettuare il download dal sito ufficiale e tentare la fortuna: le novità descritte non sono ancora disponibili per tutti, ma solo per pochi fortunati.

Altri miglioramenti di Microsoft Edge

Le novità per Microsoft Edge non finiscono qui, anzi il colosso di Redmond ha intenzione di renderlo sempre più ricco di funzioni e strumenti integrati, tra i quali si segnalano la calcolatrice, il convertitore di unità e lo speed test (nelle note si legge testualmente “Easily access commonly used tools while you browse the web, including Calculator, Internet speed test, and Unit converter”).

Tutti questi strumenti possono essere già sfruttati in Microsoft Edge Canary, visto che la versione 105 è già comprensiva di calcolatrice, traduttore, dizionario, convertitore di unità di misura e altro ancora. Il tutto senza dimenticare la nuova funzione di chiusura dei tab con un semplice doppio click e la maggiore attenzione per il mondo del cloud gaming.

