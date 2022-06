L’ultima versione 103 di Microsoft Edge migliora l’esperienza con i giochi Xbox e PC. Oltre a una nuova home page incentrata sui giochi e all’integrazione dei casual game, il browser di Microsoft ottiene anche miglioramenti per Xbox Cloud Gaming e una nuova opzione per la modalità efficienza che impedisce a Edge di prelevare risorse del PC durante la riproduzione di un gioco.

Abilitando la nuova opzione per la modalità efficienza disponibile per Windows 10 e Windows 11 non è necessario chiudere il browser per giocare e riaprirlo al termine della sessione. Non appena l’utente chiude il gioco, Edge esce automaticamente dalla modalità Efficienza, come spiegato da Liat Ben-Zur di Microsoft. La nuova opzione per la modalità efficienza dedicata ai giochi è accessibile nelle impostazioni del browser alla voce “Sistema e Prestazioni”.

Microsoft sta anche aggiungendo la funzionalità Clarity Boost per Xbox Cloud Gaming che applica un upscaling progettato per migliorare nettamente la qualità visiva dei giochi in streaming.

La home page dedicata ai giochi realizzata per Microsoft Edge include notizie sui giochi, live streaming, contenuti Xbox e accesso rapido a Xbox Cloud Gaming, inoltre è presente anche un nuovo menu all’interno di Edge che permette di accedere a giochi casual e arcade gratuiti.

