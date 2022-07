Oggi Reddit ha annunciato nuovi avatar in edizione limitata supportati da blockchain per renderli un’esclusiva di chi li acquista tramite Reddit Avatar Builder.

Questi avatar sono stati creati in collaborazione con più artisti e danno agli acquirenti pieni diritti di utilizzare l’opera d’arte. Ogni immagine ha una licenza unica che viene concessa alla persona che l’ha acquistata.

Reddit annuncia gli avatar esclusivi Artist Collection

Sebbene le immagini siano supportate da blockchain, Reddit fa notare che gli utenti non hanno bisogno di criptovalute per acquistare i nuovi avatar e non andranno all’asta come gli NFT. Ogni avatar avrà invece un prezzo fisso e potrà essere acquistato con le valute tradizionali.

Reddit ha lanciato il proprio Avatar Builder nel 2020 per consentire agli utenti di creare e personalizzare facilmente il proprio avatar sulla piattaforma.

Il social sta ora portando questa funzionalità al livello successivo proponendo gli avatar collezionabili che sono archiviati su Polygon, una piattaforma blockchain compatibile con Ethereum. Reddit afferma di aver scelto Polygon per le sue transazioni a basso costo e per i suoi impegni in termini di sostenibilità.

L’azienda afferma inoltre che la nuova vetrina di Avatar collezionabili aiuta gli artisti a mostrare le loro opere all’intera comunità di Reddit e a rendere più facile per loro ottenerne un ricavo.

I nuovi avatar vengono ora distribuiti a un numero limitato di utenti che si uniscono alla comunità r/CollectibleAvatars. Nelle prossime settimane ogni utente Reddit potrà acquistare un Avatar da collezione. È possibile trovare maggiori dettagli sui nuovi avatar collezionabili qui.

