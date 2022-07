L’estate è il momento perfetto per esplorare nuovi giochi e in quest’ottica NVIDIA offre moltissime opzioni per i suoi membri. La piattaforma dà il via alla creazione della playlist estiva con quattro nuovi giochi che si uniscono questa settimana al servizio GeForce NOW.

Per cercare direttamente un gioco o per navigare fra i diversi generi di giochi disponibili per lo streaming basta consultare il sito play.geforcenow.com.

Ecco i giochi in arrivo questa settimana su GeForce NOW

Di seguito trovate l’elenco dei titoli aggiunti alla libreria GeForce NOW che rappresentano un buon punto di partenza per la vostra playlist estiva.

Matchpoint – Tennis Championships (nuovo lancio su Steam 7 luglio)

Starship Troopers – Terran Command (nuovo lancio su Epic Games Store 7 luglio)

Sword and Fairy Inn 2 (nuovo lancio su Steam, 8 luglio)

Arma Reforger (Steam)

Inoltre, il servizio di gioco in streaming ricorda che questi sono gli ultimi momenti per controllare la fila speciale all’interno dell’app GeForce NOW per ottenere i giochi scontati della Steam Summer Sale di quest’anno che termina oggi alle ore 19:00.

Gli utenti con abbonamento RTX 3080 possono giocare fino alla risoluzione 4K e a 60 fotogrammi al secondo sui loro dispositivi compatibili, sfidare gli avversari con una latenza bassissima nelle battaglie multigiocatore o sfruttare RTX ON per i titoli supportati per ottenere immagini cinematografiche.

Ricordiamo inoltre che GeForce NOW offre la possibilità di usufruire di una piattaforma di gioco di fascia alta su un’ampia gamma di dispositivi tra i quali PC, Chromebook, NVIDIA Shield TV e anche sui dispositivi Apple come Macbook Pro, Macbook Air, iMac e Mac Mini.

Se desiderate migliorare la vostra esperienza di gioco potete dare un’occhiata alle migliori schede video del mese, oppure ai migliori smartphone per giocare.