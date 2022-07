Kingston annuncia oggi la chiavetta USB IronKey Locker+ 50 (LP50) dotata di crittografia hardware AES in modalità XTS per offrire la massima protezione dei dati dell’utente dagli attacchi Brute Force e BadUSB.

Kingston IronKey Locker+ 50 offre le opzioni multi-password, Admin e User con modalità Complex o Passphrase. La prima consente di inserire password da 6 a 16 caratteri utilizzando 3 dei 4 set di caratteri, mentre la nuova modalità Passphrase consente di inserire un PIN numerico, una frase o persino un elenco di parole da 10 a 64 caratteri, inclusi quelli internazionali.

Se la password User viene dimenticata è possibile utilizzare la password Admin per accedere ai dati dell’unità oppure reimpostare la password dell’utente.

Grazie alla funzionalità opzionale USBtoCloud by ClevX, la nuova chiavetta USB 3.2 Gen 1 di Kingston è facile da configurare per chiunque utilizzi Google Drive, Microsoft OneDrive, Amazon Cloud Drive, Dropbox o Box per il proprio backup sul cloud.

Il software e i sistemi di sicurezza necessari sono già presenti sull’unità e non richiedono l’installazione di alcuna applicazione, inoltre la chiavetta funziona su Windows 11, 10, 8.1 e macOS (v. 10.14.x – 12.x.x).

Kingston IronKey Locker+ 50 è disponibile presso i principali distributori italiani con capacità da 16 GB, 32 GB, 64 GB e 128 GB ed è coperta da una garanzia di cinque anni.

Il prodotto sarà acquistabile anche su Amazon, tuttavia i prezzi non sono ancora noti. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina dedicata nel sito ufficiale.

