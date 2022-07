Di fronte al momento non proprio brillante del mercato crypto, i principali attori del settore stanno reagendo in maniera molto diversa. Se Coinbase e una miriade di altre aziende operanti nell’innovazione finanziaria hanno optato per una strategia conservativa, sotto forma di licenziamenti, Binance ha scelto la strada esattamente opposta. Il più grande exchange a livello globale, infatti, sta dando luogo ad una sorta di all in, per cercare di invertire una pericolosa tendenza.

A dimostrarlo c’è non solo l’annuncio di nuove assunzioni, ma anche la decisione di ingaggiare Khaby Lame, la star di TikTok, con il preciso intento di promuovere una maggiore consapevolezza in tema di criptovalute. Un intento assolutamente non disprezzabile, anzi, alla luce della necessità di schiarire le idee a un gran numero di persone le quali pensano a Bitcoin e Altcoin come un semplice asset finanziario.

Ormai da tempo, in effetti, la valuta virtuale è uscita dai confini imposti dal trading per trasformarsi in uno strumento di grande rilievo nella vita di tutti i giorni. In particolare fungendo da metodo di pagamento, un trend il quale è particolarmente evidente in America Latina, ove moltissimi lavoratori e pensionati a basso reddito convertono la propria valuta fiat in denaro virtuale, al fine di sfuggire alla tagliola rappresentata da livelli inflattivi troppo elevati.

La collaborazione instaurata tra Khaby Lame e Binance può quindi rivelarsi molto fruttuosa, soprattutto alla luce del fatto che il giovane italiano di origini senegalesi vanta un seguito impressionante, pari a 142 milioni di persone, in ogni angolo del globo. Numeri tali da farne un perfetto Binance Brand Ambassador. La curiosità destata dall’annuncio è quindi assolutamente comprensibile.

Cosa farà Khaby Lame per Binance

Naturalmente la domanda che si saranno posti in molti, dopo l’annuncio dato dall’exchange di criptovaluta è la seguente: cosa farà Khaby Lame per Binance? La risposta più chiara arriva proprio dal comunicato emesso dall’azienda:

“Khaby Lame utilizzerà il suo stile inconfondibile per affrontare alcune delle percezioni errate su Web3 durante la partnership. Collaborerà anche con Binance in esclusive collezioni NFT, migliorando ulteriormente l’esperienza per i suoi fan.”

In pratica, quindi, i tanti fan del Tiktoker non solo possono attendersi collezioni NFT esclusive di Khaby Lame su Binance, ma anche una preziosa formazione sulle criptovalute, naturalmente fornita nell’ormai classico stile che ne ha fatto una sorta di icona per il mondo giovanile. Una modalità comunicativa forse inusuale per un settore ad elevato tasso tecnologico, la quale potrebbe però rivelarsi infine molto più proficua per conseguire l’obiettivo di partenza.

Si tratta quindi di una nuova sfida per entrambe le parti coinvolte nell’accordo. A trarne giovamento, però, potrebbe essere proprio quel settore crypto che si trova in questo momento in grande affanno, stretto nella morsa creata dai ripetuti crolli dei prezzi, in particolare di quello di Bitcoin, e i problemi messi a nudo dalle stablecoin con il clamoroso crac di Terra (LUNA) e l’effetto domino da esso prodotto.

Leggi anche: USA contro TikTok: richiesta la rimozione dell’app dagli Store di Apple e Google