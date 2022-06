Il testo scoperto nel codice beta di iOS 16 indicava che Apple prevedeva di abbandonare il supporto come hub domestico per iPad con il nuovo aggiornamento, ma una portavoce dell’azienda ha fatto chiarezza sulla questione.

Secondo quanto dichiarato da Catherine Franklin di Apple, l’iPad non perderà il supporto per le funzionalità esistenti, tuttavia non riceverà un successivo aggiornamento importante.

Gli iPad continueranno a funzionare come hub domestici in iPadOS 16, ma non con la nuova architettura

Apple ha in programma di introdurre una nuova architettura nella nuova app Home in iPadOS 16, ma in questo caso l’iPad non sarà supportato come hub domestico.

Durante il keynote del WWDC 2022 Corey Wang di Apple ha dichiarato che la società ha reinventato la nuova app Home a partire dall’architettura sottostante in modo che sarà più efficiente e affidabile, soprattutto per le smart home con molti dispositivi.

Anche se l’azienda è stata vaga su cosa effettivamente porterà l’aggiornamento dell’architettura, la portavoce Catherine Franklin ha chiarito che gli utenti saranno ancora in grado di utilizzare la nuova app Home su un iPad senza eseguire l’aggiornamento alla nuova architettura.

Dal momento che gli iPad non saranno in grado di utilizzare dispositivi che sfruttano Matter, il nuovo standard universale per la casa intelligente, probabilmente sarà questa la differenza fondamentale per la nuova architettura.

Apple afferma che Apple TV HD, Apple TV 4K, HomePod e HomePod Mini saranno ancora supportati come hub domestici con la nuova architettura.

