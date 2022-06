Fra le auto elettriche più attese, Hyundai Ioniq 6 è sicuramente una di quelle più chiacchierate, soprattutto alla luce del successo della cugina Ioniq 5, di recente presentata in veste model year 2023. Rispetto a quest’ultima, un crossover elettrico dello stesso segmento dell’Alfa Romeo Tonale, per intenderci, la 6 si configura piuttosto come una berlina, una berlina che ruba più di qualcosa alla concept Prophecy svelata a marzo 2020. Ma ora Hyundai è uscita allo scoperto, fugando i primi dubbi riguardo a questa Ioniq 6 condividendo sui propri profili social una serie di teaser che mostrano alcuni dettagli dell’auto, a un passo dalla presentazione.

Le prime immagini ufficiali di Hyundai Ioniq 6

Sono in tutto 5, almeno per ora, i video teaser che svelano ufficialmente i primi dettagli di Hyundai Ioniq 6, un’auto attesa che dovrebbe arrivare nella versione più potente con due motori elettrici capaci di sprigionare fino a 300 CV e con un pacco batterie da 77,4 kWh (che dovrebbe garantire un’autonomia superiore ai 500 km), con trazione posteriore o integrale a seconda che si scelga la versione più o meno potente. Di certo c’è che l’auto sarà una berlina che condividerà la piattaforma E-GMP, già vista sulle cugine e sodali Ioniq 5, Kia EV6 e Genesis GV60.

Ma quello di cui più urge parlare oggi, a un passo dalla presentazione delle immagini ufficiali prevista a giorni, riguarda i teaser, che come anticipato svelano parecchi dettagli di Hyundai Ioniq 6. La prima cosa che salta all’occhio è senza dubbio la firma pixelata dei fanali posteriori, che pare coprire buona parte della lunghezza della coda dell’auto, quasi a mo’ di spoiler.

Le linee dei finestrini e il dettaglio del paraurti anteriore mostrano inoltre una particolare cura dell’aerodinamica di Hyudai Ioniq 6, in onore al concept succitato, gli specchietti, di fatto sostituiti con delle videocamere, richiamano invece al model year 2023 della Ioniq 5.

Dunque, pur mancando al momento un’immagine che completi il puzzle, gli elementi per avere un quadro mentale di questa nuova berlina elettrica ci son tutti. Secondo quanto emerso, maggiori dettagli dovrebbero arrivare a stretto giro, entro qualche giorno al massimo, nonostante ci sia bisogno ancora di pazienza per assistere al debutto ufficiale sui mercati.

