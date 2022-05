I fan di Star Wars sono già in fermento per il debutto della nuova serie “Obi-Wan Kenobi”, al lancio sulla piattaforma Disney+ in data 27 maggio e Volkswagen ha pensato bene di provare a catturare un po’ di questo entusiasmo grazie alla nuova partnership per il lancio di Volkswagen ID. Buzz. E potete stare tranquilli, perché il nuovo furgoncino elettrico di Volkswagen — che ha già venduto tutte le auto elettriche programmate per il 2022 — non è una minaccia secondo C-3PO.

Volkswagen ID. Buzz e “Obi-Wan Kenobi”

Nei giorni scorsi, il costruttore tedesco ha annunciato la nuova collaborazione con la nuova serie “Obi-Wan Kenobi” di Disney+, grazie alla quale verrà prodotta una simpatica campagna promozionale, in partnership con Lucasfilm e Industrial Light & Magic, avente per protagonisti Volkswagen ID. Buzz e alcuni dei personaggi più amati di Star Wars, a partire dall’attore Ewan McGregor, interprete di Obi-Wan Kenobi e ora anche brand ambassador per Volkswagen.

Klaus Zellmer, Volkswagen Board Member for Sales, Marketing and After Sales, si è espresso in questi termini:

«Stiamo unendo due marchi molto forti a livello globale in questa collaborazione e generazioni di fan che sono cresciute con le rispettive icone. Siamo davvero entusiasti di questa collaborazione creativa congiunta. Ewan McGregor è il nostro partner perfetto in quanto appassionato fan della Volkswagen sin dalla sua infanzia, nonché guidatore quotidiano e collezionista di auto Volkswagen. Il suo coinvolgimento non solo amplifica la consapevolezza per il nostro marchio, ma aggiunge anche autenticità ai nostri messaggi. Accolgo con favore Ewan come nostro nuovo brand ambassador poiché collega perfettamente il nostro affascinante passato con la nostra spinta per un futuro a emissioni zero».

Un’Alleanza per catturare l’attenzione globale

Naturalmente, Star Wars è un fenomeno planetario, l’attesa per la nuova serie “Obi-Wan Kenobi” è tanta, con tutti i fan del franchise che sono in trepidante attesa del ritorno del Maestro Jedi. Secondo Volkswagen, l’attesa e la connessione emotiva sono per certi versi simili a quelle degli appassionati del marchio per questo nuovo ID. Buzz elettrico, erede dell’iconico furgoncino Bulli T1. A questo proposito, Zellmer ha aggiunto:

«Unendo le forze avremo l’opportunità di coinvolgere nuovi gruppi target in materia di mobilità elettrica, innovazione e digitalizzazione. Sotto questo punto di vista, siamo davvero entusiasti di lavorare insieme ad alcuni dei migliori team creativi dell’industria cinematografica».

Non poteva mancare un commento anche dall’altro lato della partnership: Lylle Breier, SVP Global Marketing Partnerships at Walt Disney Studios, ha parlato così:

«Questa campagna first-class, innovativa e di creatività spettacolare prodotta da Lucasfilm e ILM, è il modo perfetto per celebrare l’uscita di “Obi-Wan Kenobi” su Disney+. Non vediamo l’ora di condividerla con i fan in tutto il mondo».

La campagna promozionale in esame — frutto del lavoro di Scholz & Friends e Markenfilm — verrà distribuita in numerosi mercati e si comporrà di contenuti personalizzati attraverso i canali TV e digitale, oltre che mediante cartellonistica pubblicitaria e social media.

Ma il portato della partnership non si esaurirà qui: attraverso la collaborazione tra i designer di Volkswagen e il team di Lucasfilm si è arrivati alla creazione di due Volkswagen ID. Buzz “Star Wars Edition”, che verranno svelati ufficialmente a fine maggio, in occasione della Star Wars Celebration ad Anaheim, in California (il più grande evento di questo genere).

Ewan McGregor nuovo brand ambassador di Volkswagen

Ewan McGregor, vero trait d’union tra i due mondi — aveva partecipato alla première mondiale di ID. Buzz a marzo —, ha commentato in questi termini il nuovo ruolo di brand ambassador della casa automobilistica:

«Sono un appassionato di Volkswagen da tutta la vita. Sin da quando ho avuto la mia prima Volkswagen all’età di 16 anni. E da allora le ho sempre collezionate. La ID. Buzz ha davvero carattere. È una cosa insolita per un’auto nuova e mi fa sorridere. Penso che sia un’auto molto felice».

Infine, ecco un primo spot frutto di questa collaborazione.

