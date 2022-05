Volkswagen è uno dei marchi automobilistici che con maggior vigore stanno spingendo verso la transizione elettrica. Lo testimoniano da una parte le vendite, dall’altra gli sforzi. E dopo la presentazione del furgoncino hippie, ID. Buzz, la casa di Wolfsburg pare voler proporre un’altra familiare, non in versione SUV, ma come station wagon elettrica nota come ID.7 Tourer. Pensare subito alla vecchia Passat è un attimo.

La rinascita della Volkswagen Passat? Una certa elettrica, ID.7 Tourer

Ormai è appurato come ID sia il segno di riconoscimento che accomuna le auto elettriche di Volkswagen. Il nome ID.7 Tourer è l’ultimo di cui se ne sente l’eco, dai colleghi di CarBuzz, nello specifico, che ventilano l’ipotesi che vada a riferirsi alla prossima station wagon del marchio.

Il nome in questione è stato registrato lo scorso 17 maggio 2022, ma non c’è alcuna certezza che si tratti di qualcosa di definitivo o meno. Ci sono comunque buone probabilità che Volkswagen lo riservi proprio per quell’auto del segmento D che potrebbe riproporre la storica Passat in versione elettrica.

Non è la prima volta che si parla di un’erede d’altronde, visto che già sul finire dell’inverno si vociferava di una certa Aero B come nuova versione elettrica di una berlina da cui potrebbe derivare proprio la variante station wagon. Ma è guardando ancora più indietro, nel novembre del 2019, che si ritrovano altre occorrenze, al Salone dell’auto di Los Angeles per la precisione, ove Volkswagen mostrava un concept dal nome ID.Space Vizzion Concept, di cui vi lasciamo un paio di scatti (oltre alla copertina).

Il potenziale di una versione di serie c’è e lo si nota subito, la cifra avanguardistica pure considerando le forme della carrozzeria ma anche la sostanza da quest’ultima celata. Presente un motore da 275 cavalli montato sull’asse posteriore (e una versione a trazione integrale da 335 cavalli) alimentato da una batteria agli ioni di litio da 82 kWh che, a dire della casa di Wolfsburg, promette quasi 500 km di autonomia. L’Aero B cui accennavamo e da cui potrebbe derivare, tuttavia, va a migliorare ulteriormente questi valori, valori che come sappiamo possono in ogni caso variare con il lancio della versione di serie che potrebbe arrivare effettivamente sulle strade.

Dunque eleganza, ma anche sportività per questa presunta nuova Passat elettrica, o meglio Volkswagen ID.7 Tourer. Difficilmente la vedremo nei concessionari a stretto giro, ma a questo punto ne sapremo sicuramente di più.

