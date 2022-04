Lo scorso mese di gennaio, in occasione del CES 2022 di Las Vegas, Mercedes ha svelato la concept car Mercedes Vision EQXX. Si tratta di un prototipo che anticipa nuove soluzioni tecnologiche da destinare al settore delle auto elettriche nel corso del prossimo futuro con l’obiettivo di massimizzare efficienza e autonomia. In queste ore, la casa tedesca ha confermato che alcuni prototipi della Mercedes EQXX sono in fase di test in strada. In futuro, infatti, dalla concept car sarà derivata un’auto di serie che punterà a conquistare il titolo di auto elettrica più efficiente sul mercato. Ecco i dettagli rivelati da Mercedes sul progetto destinato ad arricchire il settore delle auto elettriche.

Mercedes EQXX: la nuova elettrica da oltre 1.000 chilometri di autonomia è in fase di test

A distanza di alcuni mesi dalla presentazione in pubblico, la concept car Mercedes Vision EQXX torna a far parlare di sè. E’ bastato un tweet a Mercedes per riaccendere l’attenzione sul prototipo svelato in occasione del CES 2022 di Las Vegas. Stando a quanto rivelato dalla casa tedesca, la Mercedes EQXX non resterà una semplice concepet car. Il protitpo è attualmente in fase di test in strada con l’obiettivo di massimizzare il suo punto di forza, l’efficienza.

I test in strada anticipano l’arrivo di un futuro modello di serie destinato ad arricchire la gamma elettrica di casa Mercedes con una soluzione ad altissima efficienza. Per il momento, le informazioni sul progetto sono limitate ma l’avanzamento dello sviluppo rappresenta, di certo, una notizia di sicuro interesse per valutare quelle che saranno le scelte future di Mercedes sulla questione.

La concept car Mercedes EQXX, per massimizzare l’autonomia, punta sull’efficienza e non solo sull’incremento della capacità della batteria (che comporta un notevole aumento della massa del veicolo. Il prototipo della casa tedesca riduce al minimo la resistenza aerodinamica con un Cx pari a soli 0,17. Si tratta di un valore da record che risulta di gran lunga inferiore allo 0,2 della sorprendente Mercedes EQS, ammiraglia a zero emissioni della casa tedesca e uno dei modelli più aerodinamici sul mercato.

Nella sua forma prototipale, inoltre, la Mercedes EQXX integra un pacco batterie da 100 kWh caratterizzato da dimensioni inferiori del 50% e da un peso inferiore del 30% rispetto alle tradizionali batterie. Anche il motore è ad alta efficienza anche se non punta in modo particolare sulle prestazioni. La concept car presenta un motore elettrico singolo con una potenza complessiva di 204 CV.

Complessivamente, la vettura presenta una massima di soli 1.750 chilogrammi, un dato sorprendente considerando le dimensioni (la lunghezza è inferiore ai 4,7 metri). Con questa configurazione, la concept car di Mercedes è in grado di garantire, secondo i dati dell’azienda, oltre 1.000 chilometri di autonomia. Con i test attualmente in corso, l’obiettivo è raggiungere o superare questo valore con il modello di serie.

Come si posizionerà la Mercedes EQXX nella gamma elettrica di Mercedes

Il modello di serie derivato dalla Mercedes EQXX andrà a posizionarsi al di sotto della Classe C, facendo da punto di incontro tra i modelli compatti e il resto della gamma Mercedes. L’obiettivo del progetto è quello di caratterizzarsi come un modello in grado di diventare il più efficiente del settore delle auto elettriche nel corso dei prossimi anni. Il lavoro di sviluppo di Mercedes, però, non è solo finalizzato alla realizzazione di un singolo modello.

Dalla base della Mercedes EQXX, sviluppata a partire dalla nuova piattaforma modulare MMA, Mercedes realizzerà una nuova generazione di modelli ad alta efficienza energetica che andranno ad occupare vari segmenti di mercato. Per il momento, non ci sono ancora informazioni precise in merito alle tempistiche di debutto di questi nuovi modelli o della stessa variante di serie della EQXX.

Attualmente, la gamma Mercedes può contare su modelli già affermati come i SUV EQA ed EQC oltre che le berline EQE ed EQS, in arrivo anche in versione SUV. Nel corso dei prossimi anni, l’espansione elettrica del marchio continuerà con l’arrivo di nuovi progetti. La EQXX dovrebbe giocare un ruolo chiave in questo programma di crescita e sviluppo. Ne sapremo di più, di certo, a breve.

