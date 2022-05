Oltre alle Volkswagen, anche le auto elettriche di Mercedes-Benz stanno per terminare. Il sold-out della produzione del 2022 delle auto a batteria della Casa di Stoccarda è vicino, come ha dichiarato lo stesso CEO Ola Kallenius (in copertina) in occasione della conferenza del Financial Times “Future of the Car 2022”.

Verso il tutto esaurito anche le elettriche di Mercedes-Benz

La risposta dei clienti alla nuova famiglia delle auto elettriche Mercedes EQ è stata “così straordinaria che stiamo facendo tutto il possibile per per fornire le auto ai clienti il più velocemente possibile”. Con queste parole il CEO di Mercedes-Benz Ola Kallenius chiarisce quella che è una situazione che ha colto impreparato lo stesso costruttore, che si ritrova a dichiarare che quanto annunciato nei giorni scorsi da Volkswagen, vale praticamente anche per loro.

I motivi dietro il sold-out, tuttavia, non debbono ritrovarsi nella sola richiesta di mercato, certo elevata, rispetto al passato, ma non tale da determinare un tutto esaurito. Oltre all’instabilità legata al conflitto in Ucraina, questione decisamente pesante anche a tal riguardo, il problema più grosso cui i produttori stanno facendo fronte è, come ben sappiamo, la scarsità di componenti che costringe le aziende (non solo le case automobilistiche) a scendere a compromessi.

Dunque, da una parte, ad esempio, c’è BMW che sacrifica Android Auto e Apple CarPlay su alcune auto per poter rispettare i tempi di consegna, dall’altra Volkswagen e Mercedes-Benz che, in buona sostanza, sono costrette a rimandare le consegne delle auto elettriche al prossimo anno (nella maggior parte dei casi).

