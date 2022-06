Il mondo della tecnologia corre veloce e, sebbene manchino ancora diversi mesi al lancio di Apple iPhone 14, già in Rete iniziano a diffondersi le prime indiscrezioni relative alla generazione successiva: stiamo ovviamente parlando di Apple iPhone 15.

Per esempio, nei mesi scorsi è emerso che iPhone 15 Pro potrebbe vantare un obiettivo periscopico oppure che tutta la serie del prossimo anno dovrebbe arrivare sul mercato con una porta USB Type-C.

Con Apple iPhone 15 un’importante novità per la parte frontale

Stando a quanto viene riportato da Omdia, per il melafonino del 2023 il colosso di Cupertino avrebbe in programma di apportare un’importante modifica per quanto riguarda la parte frontale: il produttore, infatti, dovrebbe puntare su un design basato su un doppio foro per fare spazio alla fotocamera.

Per la serie in arrivo nella seconda metà di quest’anno, invece, qualche novità al riguardo ci potrebbe essere con Apple iPhone 14 Pro, che dovrebbe vantare una fotocamera frontale inserita in un particolare design basato su un foro a forma di pillola e uno circolare (probabilmente la medesima soluzione prevista per la serie del 2023).

Ecco come Omdia prevede che possa essere la situazione per la serie Apple iPhone 14:

Lo staff di Omdia prova ad avanzare qualche ipotesi anche per quanto riguarda le possibili dimensioni degli schermi dei modelli della serie Apple iPhone 15: il colosso di Cupertino per il secondo anno consecutivo non dovrebbe apportare modifche, tranne che per le due versioni “base” (dalla diagonale da 6,06 pollici di iPhone 13 si dovrebbe passare a 6,12 pollici).

Pur non essendovi conferme a tal riguardo, la decisione di mantenere la medesima diagonale potrebbe significare che la serie Apple iPhone 15 non riserverà particolari sorprese per la risoluzione.

Lo staff di Omdia ritiene, infine, che Apple sia piuttosto in ritardo rispetto alla concorrenza per lo sviluppo delle tecnologie relative alla fotocamera e a FaceID sotto il display e per il lancio di tali funzionalità probabilmente ci sarà da avere pazienza sino alla serie Apple iPhone 16.