A distanza da una corposa fuga di notizie grazie alla quale avevamo afferrato praticamente quasi tutto, Huawei le annuncia oggi ufficialmente. Le Huawei FreeBuds Pro 2, come intuibile dal nome, sono delle cuffie true wireless di fascia elevata, molto curate sia esteticamente che internamente, con la firma sonora della società francese specializzata nel settore audio Devialet, a garanzia di un audio di qualità. Ma scopriamone subito tutti i dettagli.

Caratteristiche e peculiarità delle Huawei FreeBuds Pro 2

Oggi è il giorno delle Huawei FreeBuds Pro 2, che il colosso cinese ha lanciato sul mercato globale, a partire dalla Repubblica Ceca. Si tratta di un paio di cuffie true wireless di tipo in-ear, con gommini intercambiabili che vanno a piazzarsi su un corpo piuttosto minuto, curvilineo e leggero (pesano poco meno di 6 grammi ad auricolare).

Confermato l’ampio range che va da 14 Hz a 48 kHz, il supporto al Bluetooth 5.2 per una connettività multi dispositivo e il supporto a LDAC, AAC e SBC. Ci sono inoltre anche tre microfoni e un trasduttore dinamico da 11 mm a 4 magneti che, assieme alla firma sonora di Devialet, un nome di spicco nel settore audio, garantiscono qualità sonora ai massimi livelli nella categoria. La chicca? Un diaframma dedicato alle alte frequenze, il codec audio HWA di Huawei e le certificazione Hi-Res Wireless Dual HD con velocità di trasmissione fino a 990 kb/s.

Presente sulle Huawei FreeBuds Pro 2 anche la certificazione contro gli schizzi d’acqua e la polvere (IP54), e la tecnologia di riduzione attiva del rumore VACC che si avvale anche di algoritmi d’intelligenza artificiale a garantire livelli di riduzione da riferimento: fino a 47 decibel, 40 in meno rispetto alla generazione precedente. Tale sistema di cancellazione attiva del rumore è gestibile in maniera precisa grazie alla presenza di 3 diverse modalità (generale, confortevole e ultra) a cui si aggiunge anche un profilo specifico per le attività all’esterno, che rende le cuffie “trasparenti” e quindi più sensibili ai rumori.

Per il resto, le Huawei FreeBuds Pro 2 vantano una batteria che garantisce 4 ore di riproduzione con ANC attivo e 6,5 ore quando disattivato (con l’extra della custodia di ricarica arrivano rispettivamente a 18 e a 30 ore), sono compatibili sia con dispositivi Android che iOS (oltre HarmonyOS, si intende) e sono dotate dei controlli touch che permettono di gestire la riproduzione, e le diverse funzioni.

Immagini delle Huawei FreeBuds Pro 2

Prezzi e disponibilità delle Huawei FreeBuds Pro 2

Le cuffie Huawei FreeBuds Pro 2 sono disponibili in tre colori (Silver Frost, Ceramic White e Silver Blue, una colorazione inedita e piuttosto carina). In Italia non sono state ancora ufficializzate, a differenza del mercato ceco dove arrivano al prezzo di 4999 corone ceche (circa 202 euro al cambio attuale), in vendita a partire dal prossimo 11 luglio, ma in prevendita già da domani, con in omaggio la Huawei Band 7.

Al momento non abbiamo ancora informazioni relative al debutto sul mercato italiano, ma a questo punto ci aspettiamo ulteriori nuove a breve, di cui vi terremo ovviamente aggiornati.

